2. Bundesliga heute: Kiel - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Holstein Kiel empfängt heute den SV Elversberg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Holstein-Stadion.

Am Samstag, 28. Februar 2026, rollt um 13:00 Uhr im Holstein-Stadion der Ball, wenn Holstein Kiel den SV 07 Elversberg empfängt. Auf der Trainerbank der Gastgeber nimmt seit wenigen Tagen erneut Tim Walter Platz, während bei den Gästen Vincent Wagner das Kommando führt.

Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Jarno Wienefeld. Für die Störche ist es das erste Heimspiel unter Walter, der nach der Entlassung von Marcel Rapp die Verantwortung übernommen hat.

Kiel - Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Kiel geht mit fünf Zweitliga-Niederlagen in Serie und der schwächsten Zwischenbilanz seiner Zweitliga-Historie (24 Punkte nach 23 Partien) in die Partie. Zusätzlich verlor das Team die vergangenen drei Heimspiele und kassierte dabei jeweils das erste Tor – ein Muster, das Walter dringend stoppen muss.

Der 50-Jährige, der bereits 2018/19 in Kiel arbeitete, soll laut Vereinsführung „neue Impulse“ setzen, nachdem seine erste Amtszeit mit 38 Prozent Siegquote den bislang niedrigsten Wert aller Kieler Zweitliga-Trainer mit mindestens zehn Spielen brachte. Offensiv erzielt Kiel zwar in 20 von 23 Spielen mindestens einen Treffer (Ligahöchstwert), liegt mit insgesamt nur 28 Toren aber nur auf Rang 15 des Offensivrankings. Acht verursachte Elfmeter – Höchstwert der Liga – unterstreichen zudem die defensive Baustelle der Norddeutschen.

Update (12:31 Uhr): Die Aufstellungen Kiel - Elversberg sind da

SV 07 Elversberg: Nicolas Kristof, Jan Gyamerah, Nicholas Mickelson, Maximilian Rohr, Lukas Pinckert, Amara Condé, Immanuël Pherai, Lukasz Poreba, Tom Zimmerschied, Lukas Petkov, David Mokwa

Holstein Kiel: Timon Weiner, Ivan Nekic, David Zec, John Tolkin, Marko Ivezic, Jonas Meffert, Umut Tohumcu, Andu Kelati, Adrián Kaprálik, Phil Harres, Jonas Therkelsen

SV Elversberg reist als bestes Auswärtsteam an

Elversberg kommt nach zwei Siegen in Folge und mit 44 Punkten aus 23 Partien ins Holstein-Stadion – die beste Zwischenbilanz der Vereinsgeschichte im Unterhaus. Mit 22 Zählern in der Fremde teilt sich die SVE den Spitzenwert dieser Saison mit Hannover 96 und könnte mit einem dritten Auswärtserfolg in Serie den eigenen Zweitliga-Rekord einstellen. In allen zwölf Auswärtsspielen dieser Spielzeit fiel mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit; in den letzten sechs Gastspielen trafen zudem beide Mannschaften. Offensiv baut Vincent Wagner auf Lukas Petkov, der zuletzt zwei Tore und eine Vorlage beisteuerte und nun bei zehn Scorerpunkten steht. Insgesamt kommt Elversberg auf 42 Saisontreffer und stellt damit die zweitbeste Offensive hinter Darmstadt.

Direkter Vergleich und statistische Besonderheiten

Historisch betrachtet spricht vieles für die Gäste: Kiel gewann lediglich eines der bisherigen fünf Pflichtduelle (2 Remis, zwei Niederlagen) und wartet daheim noch auf einen Erfolg gegen die SVE. Nach dem 0:1 im Hinspiel droht den Störchen erstmals der doppelte Punktverlust in einer Saison gegen Elversberg. Torreiche Partien sind nicht auszuschließen, denn in den letzten sechs Kiel-Spielen sowie in den letzten vier Begegnungen der SVE fielen stets mindestens drei Treffer. In neun der jüngsten Auswärtsauftritte Elversbergs wurden zudem mindestens vier Gelbe Karten verteilt, was auf ein intensives Duell unter der Leitung von Jarno Wienefeld hindeutet.

Wird Holstein Kiel gegen SV Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KIE gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1.