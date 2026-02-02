2. Bundesliga heute: Kiel - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.02.2026 • 10:30 Uhr Holstein Kiel empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Von den bisherigen fünf Zweitliga-Duellen hat der FC Schalke 04 drei verloren, einmal unentschieden gespielt und nur ein Spiel gewonnen – die Hinrunden-Partie in Gelsenkirchen endete 0:1 aus Schalker Sicht. Damit weisen die Königsblauen gegen kein anderes Team mit mindestens drei Zweitliga­auftritten eine derart hohe Niederlagenquote auf (60 Prozent). Brisant: In den vergangenen drei Aufeinandertreffen blieb Kiel ohne Gegentor gegen Schalke. Schiedsrichter Florian Lechner leitet die Begegnung im ausverkauften Holstein-Stadion.

Kiel - Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Erstmals in dieser Saison blieb der Herbstmeister fünf Partien in Serie sieglos (drei Remis, zwei Niederlagen). Trainer Miron Muslic sitzt dennoch weiter fest auf der Bank und versuchte unter der Woche, mit lautstarker Ansprache und kleinen Turnierformen im Training die nötige Lockerheit zurückzubringen. Kapitän Kenan Karaman wies im SPORT1-Interview Berichte über Unstimmigkeiten in der Kabine – unter anderem wegen Sprachbarrieren – entschieden zurück. Schalke hofft, ausgerechnet in Kiel die Wende einzuleiten; allerdings konnten die Knappen nur eines ihrer vergangenen fünf Auswärtsspiele gewinnen.

Kiels Problemzonen: Wenige Abschlüsse, viele Gegentore

Holstein Kiel steckt mit nur 24 Punkten aus 21 Spielen in seiner schwächsten Zweitliga-Saison seit dem Aufstieg. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp, der am Sonntag auf der Bank Platz nimmt, gewann erst sechs Partien und kassierte zuletzt erstmals in dieser Spielzeit drei Mal hintereinander mindestens zwei Gegentreffer. Auffällig ist die geringe Offensivproduktion: Durchschnittlich kommen die Störche nur auf 3,8 Abschlüsse aufs gegnerische Tor – ligaweit unterbietet das lediglich Fortuna Düsseldorf. Gleichwohl fielen in den vergangenen vier Kieler Spielen stets mindestens drei Treffer, was die zuletzt löchrige Defensive unterstreicht. Hinzu kommt eine robuste Gangart: Mit 14 Fouls pro Partie begehen die Norddeutschen die zweitmeisten Regelverstöße der Liga.

Dzeko als Rekordjäger, neue US-Kooperation und Unruhe im Umfeld

Schalkes Edin Dzeko sorgte trotz des jüngsten 3:3 gegen Dresden für eine historische Bestmarke: Mit 39 Jahren und 327 Tagen wurde der Bosnier zum ältesten Doppelpacker der Zweitliga-Geschichte und steht nun bei drei Treffern in seinen ersten drei Spielen für Königsblau – Vereinsrekord. Während die Mannschaft auf dem Platz an ihrer Effektivität feilt, stellt der Klub abseits davon die Weichen für die Zukunft: Am Donnerstag verkündeten die Gelsenkirchener eine strategische Partnerschaft mit Monterey Bay FC aus der USL Championship, um insbesondere in der Nachwuchsförderung zu kooperieren. Parallel beschäftigt der Streit um Clemens Tönnies weiterhin Fans und Vereinsikonen; Huub Stevens mahnte zuletzt öffentlich zur Einigkeit. Am Sonntag jedoch liegt der Fokus auf dem Rasen: Auf der einen Seite Kiels tief stehende Defensive, auf der anderen Schalkes ligaweit höchste Balleroberungslinie von 44,3 Metern – zwei gegensätzliche Spielphilosophien treffen aufeinander.

Wird Holstein Kiel gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KIE gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1.