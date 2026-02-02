2. Bundesliga heute: KSC - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 08.02.2026 • 10:30 Uhr Der Karlsruher SC empfängt heute Fortuna Düsseldorf. Anstoß ist um 13:30 Uhr im BBBank Wildpark. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Seit inzwischen 13 Zweitligapartien ist Fortuna Düsseldorf gegen den Karlsruher SC ungeschlagen (8 Siege, fünf Remis) – eine derart lange Serie gelang den Rheinländern gegen keinen anderen Klub. Für die Badener ist es umgekehrt die längste Sieglos-Phase gegen einen einzigen Zweitliga-Gegner. Insgesamt hat die Fortuna bereits zwölf Zweitliga-Erfolge gegen den KSC eingefahren und dabei 46 Tore erzielt – gegen kein anderes Team traf Düsseldorf im Unterhaus öfter.

KSC - Düsseldorf LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Elf von Trainer Christian Eichner verlor sechs ihrer letzten neun Zweitligaspiele und holte in diesem Zeitraum ligaweit die wenigsten Punkte (5) sowie die meisten Gegentreffer (22). Auch im BBBank Wildpark läuft es nicht rund: Karlsruhe wartet seit drei Heimauftritten auf einen Sieg. Fortuna Düsseldorf reist unter Markus Anfang mit drei Siegen aus den vergangenen vier Partien an, allerdings wurden alle Erfolge im eigenen Stadion gefeiert. Auswärts gab es zuletzt fünf Niederlagen in Serie – eingestellter Negativrekord der Düsseldorfer im Unterhaus.

Offensivschwäche trifft auf wacklige Defensive

Mit nur 19 Saisontoren stellt Düsseldorf aktuell die schwächste Offensive der 2. Bundesliga. Der Karlsruher SC hingegen hat bereits 36 Gegentreffer kassiert – lediglich Greuther Fürth steht defensiv schlechter da. Auffällig ist zudem die Trefferverteilung beider Teams: Sowohl KSC als auch Fortuna blieben schon siebenmal ohne eigenes Tor, und in den vergangenen zehn Ligaspielen erzielten die Badener konsequent entweder null oder zwei Tore. Die Schlussviertelstunde könnte entscheidend werden – Karlsruhe traf dort schon elfmal, Düsseldorf kassierte im selben Zeitraum elf Gegentreffer.

Spieler im Fokus: Cedric Itten und mögliches Debüt von Marin Ljubicic

Fortuna-Torjäger Cedric Itten steuerte acht der 19 Düsseldorfer Treffer bei und ist damit für 42 Prozent der Fortuna-Ausbeute verantwortlich – ligaweit der höchste Anteil eines einzelnen Spielers. Allerdings fielen seine letzten fünf Tore allesamt zu Hause. Bei den Gästen könnte zudem Winter-Neuzugang Marin Ljubicic sein Zweitliga-Debüt geben; in der Bundesliga traf er für Union Berlin zweimal bei lediglich 20 Spielminuten. Karlsruhe setzt unterdessen auf späte Offensivpower, verfügt jedoch mit einem PPDA-Wert von 15,4 über die passivste Pressingzahl der Liga und erzeugte erst 15 Abschlüsse nach hohem Ballgewinn – ein Wert, den nur Holstein Kiel und Düsseldorf selbst noch unterbieten.

