2. Bundesliga heute: KSC - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 21.02.2026 • 10:00 Uhr Der Karlsruher SC empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 13 Uhr im BBBank Wildpark. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag (13:00 Uhr) empfängt der Karlsruher SC Holstein Kiel im heimischen BBBank Wildpark.

In der 2. Bundesliga gab es dieses Duell bislang 13-mal, zuletzt behielt Kiel fünfmal in Serie die Oberhand – die längste laufende Erfolgsserie der „Störche“ gegen ein Team der Liga.

KSC - Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Ausgangslage könnte kontrastreicher kaum sein: Karlsruhe gewann nur eines der zurückliegenden elf Zweitliga-Spiele (drei Remis, sieben Niederlagen) und fährt mit 27 Punkten nach 22 Partien die schwächste Ausbeute seit sechs Jahren ein. Holstein Kiel steckt seinerseits in einer Ergebniskrise, verlor die letzten vier Ligaspiele und kassierte zuletzt erstmals seit Frühjahr 2023 drei Niederlagen hintereinander.

In den jüngsten fünf Partien der Norddeutschen fielen allerdings stets mindestens drei Treffer, was auf torreiche Begegnungen mit Kieler Beteiligung hinweist. Trotz des gegenwärtigen Tiefs spricht die direkte Bilanz klar für die Gäste: Fünf Siege in Folge bedeuten den zweitlängsten Lauf der Klubgeschichte in Liga zwei, nur gegen Dynamo Dresden gelangen sieben aufeinanderfolgende Erfolge.

Wackelige Defensivreihen und brandgefährliche Standards

Mit bereits 42 Gegentoren stellt der KSC die zweitschwächste Defensive der aktuellen Zweitliga-Saison; neunmal setzte es sogar drei oder mehr Gegentreffer. Kiel wirkte zuletzt ebenfalls anfällig, kassierte in dieser Spielzeit schon 17 Gegentore nach ruhenden Bällen – gemeinsam mit Greuther Fürth Ligahöchstwert. Genau hier liegt Karlsruhes Chance: Die Badener trafen 14-mal nach Standards, lediglich Bielefeld (20) und Darmstadt (16) sind noch erfolgreicher.

Offensiv agieren beide Teams sonst eher sparsam: Mit 11,9 (KSC) beziehungsweise 12,0 (Kiel) Torschüssen pro Partie gehören sie zu den Mannschaften mit den wenigsten Abschlüssen der Spielklasse. In 55 Prozent von Kiels Auswärtsspielen wurde zudem mindestens ein Elfmeter verhängt; drei verwandelte Strafstöße gehen alleine auf das Konto von Abwehrchef David Zec.

