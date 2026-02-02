2. Bundesliga heute: Lautern - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.02.2026 • 10:00 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 14. Februar 2026 empfängt der 1. FC Kaiserslautern die SpVgg Greuther Fürth um 13:00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. Die Pfälzer haben nach zwei Niederlagen in Serie nur vier Punkte aus den ersten vier Rückrundenpartien geholt – ein deutlicher Kontrast zur Vorsaison, als sie zum gleichen Zeitpunkt die Maximalausbeute verbuchten. Das Kleeblatt reist mit 19 Zählern aus 21 Spielen an und erlebt damit seine schwächste Zweitliga-Saison seit Einführung der eingleisigen 2. Liga. Historisch liegt der Vorteil jedoch klar beim FCK: Gegen keinen anderen Zweitligisten feierte Kaiserslautern mehr Siege (15) oder erzielte mehr Tore (46) als gegen Fürth.

In den letzten fünf Begegnungen des FCK fielen stets mindestens drei Treffer, was auch für die vergangenen fünf Heimspiele gilt – allerdings kassierte Kaiserslautern dabei immer mindestens ein Gegentor. Fürth wiederum entschied nur eines seiner vergangenen fünf Auswärtsspiele für sich und musste beim 4:5 in Magdeburg bereits die fünfte Partie mit mindestens vier Gegentoren in dieser Saison verkraften. Die Franken haben ligaweit bereits 52 Treffer hinnehmen müssen; nur der SV Babelsberg stand in diesem Jahrtausend zu diesem Zeitpunkt schlechter da. Beide Klubs bewegen sich dennoch in puncto Chancenverwertung in der Spitzengruppe: Kaiserslautern verwandelt 12,4 Prozent seiner Möglichkeiten, Fürth 13,5 Prozent.

Personelle Situation: Kunze gesperrt, Fokus auf Skyttä und Hrgota

FCK-Trainer Torsten Lieberknecht muss auf der Bank den gelbgesperrten Dauerbrenner Fabian Kunze ersetzen, der mit 1681 Einsatzminuten und 152 gewonnenen Zweikämpfen bislang ein Schlüsselspieler war. Offensiv richtet sich der Blick der Pfälzer auf Naatan Skyttä: Traf der Finne zuletzt, gewann Kaiserslautern fünfmal, vor heimischem Publikum sogar dreimal in Serie. Fürths Coach Heiko Vogel setzt erneut auf die Kreativität von Branimir Hrgota, der mit sechs Assists seinen persönlichen Zweitliga-Bestwert eingestellt hat. Bei hohen Bällen offenbart sich ein Qualitätsunterschied: Kaiserslautern kassierte erst ein Kopfball-Gegentor, während Fürth mit acht Treffern nach Flanken und Standards zu den anfälligsten Teams der Liga zählt.

