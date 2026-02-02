2. Bundesliga heute: Lautern - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.02.2026 • 12:31 Uhr 1. FC Kaiserslautern empfängt heute den SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 28. Februar 2026, empfängt der 1. FC Kaiserslautern den SC Paderborn 07 im traditionsreichen Fritz-Walter-Stadion. Der Anstoß zur Zweitliga-Partie des 24. Spieltags erfolgt um 13:00 Uhr.

Auf der Bank der Roten Teufel nimmt Trainer Torsten Lieberknecht Platz, während beim SCP Ralf Kettemann das Kommando führt. Als Unparteiischer ist Florian Exner angesetzt.

Der FCK reist mit Rückenwind an: Nach zwei Erfolgen hintereinander feierten die Pfälzer erstmals seit Mitte Oktober wieder eine Doppelserie – ein Kunststück, das unter Lieberknecht zuvor nur ein drittes Mal gelang. Mit 26 Heimtoren stellt Kaiserslautern gemeinsam mit Darmstadt den Ligabestwert, kassierte in der laufenden Rückrunde jedoch schon zwölf Gegentreffer – nur Magdeburg steht defensiv schlechter da.

Paderborn bringt seinerseits die zweitbeste Zweitliga-Punkteausbeute der Vereinsgeschichte (43 Zähler nach 23 Spielen) mit und hat so viele Siege wie nie zuvor zu diesem Zeitpunkt (13). Auswärts stellten die Ostwestfalen bisher die beste Abwehr (nur neun Gegentreffer) und hielten fünfmal die Null, wenngleich sie in den letzten fünf Gastspielen nur einen Dreier landeten.

Update (12:31 Uhr): Die Aufstellungen Lautern - Paderborn sind da

SC Paderborn 07: Dennis Seimen, Felix Götze, Calvin Brackelmann, Tjark Scheller, Raphael Obermair, Laurin Curda, Santiago Castañeda, Mika Baur, Nick Bätzner, Stefano Marino, Ruben Müller

1. FC Kaiserslautern: Julian Krahl, Atanas Chernev, Luca Sirch, Ji-Soo Kim, Fabian Kunze, Paul Joly, Florian Kleinhansl, Semih Sahin, Naatan Skyttä, Norman Bassette, Owen Gibs

Historie und Statistiken: Paderborn dominiert die jüngsten direkten Duelle

Seit der Saison 2022/23 entschieden die Blau-Schwarzen fünf der sieben Zweitliga-Begegnungen gegen den FCK für sich – gegen keinen anderen Klub holten sie in diesem Zeitraum mehr Siege, umgekehrt verlor Lautern gegen keinen Gegner so häufig. In den jüngsten drei Ligaspielen der Pfälzer fielen die meisten Treffer bereits vor der Pause, was auf frühe Offensivakzente hindeutet. Kopfballduelle könnten eine Schlüsselrolle spielen: Paderborn führt die Liga mit zehn Kopfballtoren an, der FCK liegt gemeinsam mit Bielefeld auf Rang zwei dieser Wertung und hat gleichzeitig erst einen einzigen Kopfball-Gegentreffer zugelassen. Bei schnellen Vertikalangriffen ist Lautern führend (neun Tore), während Paderborn in dieser Kategorie noch ohne eigenes Erfolgserlebnis ist.

Personalien und Disziplin: Ritter fehlt gesperrt, Obermair glänzt als Vorbereiter

Torsten Lieberknecht muss auf Marlon Ritter verzichten. Der offensive Mittelfeldmann, in dieser Saison Lauterns führender Ideengeber mit 26 Schussvorlagen und zweitbester Abschlussspieler (34 Torschüsse), fehlt gelbgesperrt. Beim Gegner steht Raphael Obermair im Fokus: Der Flügelspieler war beim 5:2 gegen Hertha an zwei Treffern direkt beteiligt und führt Paderborns Assist‐Rangliste mit fünf Vorlagen an; seine 15 kreierten Großchancen werden ligaweit nur von Darmstadts Marco Richter übertroffen. Disziplinär ist Spannung vorprogrammiert: In Paderborns letzten elf Auswärtspartien fielen jeweils mindestens vier Karten, während der FCK in den jüngsten fünf Heimspielen stets die erste Verwarnung sah.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Kaiserslautern gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1.