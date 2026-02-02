2. Bundesliga heute: Magdeburg - Bielefeld LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.02.2026 • 10:30 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute den DSC Arminia Bielefeld. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Magdeburg empfängt am Sonntag (15.02.2026, 13:30 Uhr) den DSC Arminia Bielefeld in der Avnet Arena – Schiedsrichter Marc Philip Eckermann wird die Partie leiten. Der FCM reist mit der Empfehlung von fünf Siegen aus den vergangenen acht Zweitliga­spielen an (1 Remis, zwei Niederlagen). In diesem Zeitraum stellte das Team von Trainer Petrik Sander mit 21 Treffern die ligaweite Bestmarke auf und sammelte gemeinsam mit Darmstadt die meisten Punkte (16). Bielefeld, bei dem Michél Kniat auf der Bank sitzt, kam in den letzten acht Runden dagegen nur auf sieben Zähler und erzielte mit acht Toren den geteilten Negativwert der Liga.

Trotz des jüngsten Aufschwungs bleibt Magdeburgs Bilanz vor eigenem Publikum ausbaufähig: Erst sieben Zähler nach zehn Heimauftritten bedeuten den eingestellten Vereins­negativ­rekord, und nie zuvor kassierte der FCM im Unterhaus bereits nach zehn Heimpartien sieben Niederlagen. Allerdings fielen in den letzten vier Heimspielen der Elbestädter stets mindestens drei Tore. Bielefeld reist wiederum mit nur einem Auswärts­sieg in dieser Spielzeit (2:0 in Kiel) an und ist seit neun Liga­partien in der Fremde sieglos (vier Remis, fünf Niederlagen). Zudem gerieten die Ostwestfalen in jedem ihrer vergangenen sieben Auswärts­spiele mit 0:1 in Rückstand.

Direkter Vergleich: Erinnerungen an das 4:0 und das 0:2

Die jüngsten Duelle liefern beiden Fan­lagern Stoff für Zuversicht. Im Mai 2023 feierte Magdeburg gegen die Arminia den bislang höchsten Zweitliga-Heimsieg der Klub­geschichte (4:0). Das Hinspiel dieser Saison entschied hingegen Bielefeld zuhause mit 2:0 für sich – einer der beiden Treffer ging auf das Konto von Roberts Uldrikis, der in dieser Partie als erst zweiter Arminen-Spieler nach Armin Eck (1995) bei seinem Startelf­debüt einen Doppelpack in Liga zwei schnürte. Bemerkenswert: Sein erster Treffer nach 31 Sekunden war das dritt­schnellste Bielefelder Tor seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2006/07.

Schlüsselspieler, Serien und Standards als mögliche Spielentscheider

Magdeburg baut heute erneut auf die Torlaune von Mateusz Zukowski, der in neun Zweitliga­einsätzen ebenso oft traf. Gelingt dem Polen der zehnte Treffer, würde er Patrick Helmes’ Rekord aus der Saison 2006/07 einstellen. Kreativmotor Baris Atik ist mit sechs Scorer­punkten (zwei Tore, vier Vorlagen) der Top-Scorer der Rückrunde und war in den letzten acht Partien stets direkt an mindestens einem Treffer beteiligt. Bielefeld setzt unterdessen auf seine Standard­stärke: 19 Tore nach ruhenden Bällen – fünf davon nach Ecken – bedeuten Ligaspitze. Der FCM kassierte bereits 15 Gegentreffer nach Standards, nur Münster mehr. Hinzu kommt, dass in den letzten sechs Magdeburger Partien und auch im spektakulären 5:4 von Fürth jeweils mindestens ein Treffer vor der Pause fiel – ein Muster, das auch heute für frühe Tor­momente sprechen könnte.

Wird 1. FC Magdeburg gegen DSC Arminia Bielefeld heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen DSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1.