2. Bundesliga heute: Münster - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 06.02.2026 • 15:30 Uhr SC Preußen Münster empfängt heute den VfL Bochum. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im LVM-Preußenstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitag (18.30 Uhr im LIVETICKER) empfängt der SC Preußen Münster den VfL Bochum im LVM-Preußenstadion. An der Seitenlinie steht bei den Hausherren Alexander Ende, während die Gäste weiterhin von Uwe Rösler gecoacht werden.

Münster hatte das Hinspiel gegen den Bundesliga-Absteiger für sich entschieden und ist eines von nur drei Teams, die in dieser Saison beide Vorrundenpartien gegen Absteiger gewinnen konnten. Vor dem aktuellen Zweitliga-Jahr war den Preußen in zwölf Anläufen noch nie ein Sieg gegen einen Absteiger gelungen.

Münster - Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Gastgeber warten seit Anfang Dezember auf einen Dreier, sammelten in sechs Zweitliga-Begegnungen lediglich drei Punkte (3U 3N) – ligaweit der niedrigste Wert in diesem Zeitraum. Hinzu kommt, dass Münster in den letzten drei Heimspielen jeweils das erste Tor kassierte und nur eines der vergangenen fünf Heimspiele gewann.

Bochum erlebt dagegen unter Uwe Rösler eine stabile Phase: Der VfL ist seit sieben Ligapartien ungeschlagen (3S 4U) und verlor nur eines der zwölf Spiele unter dem neuen Coach, was 23 Punkte und den Bestwert der Liga in dieser Spanne bedeutet. Auswärts blieben die Blau-Weißen fünfmal in Folge ohne Niederlage (2S 3U).

Kartenflut bei Bochum und Münster

Mit Jannis Heuer fehlt Münster der Spieler mit den meisten klärenden Aktionen (113) gelbgesperrt. Beide Teams agieren robust: Bochum sammelte bislang 66 Gelbe Karten – Höchstwert der Liga –, Münster folgt mit 59. Die Preußen begingen zudem die meisten Fouls (282) und weisen mit 48,0 Prozent die schwächste Zweikampfquote auf. Bochum liegt mit 48,3 Prozent knapp dahinter.

Wird SC Preußen Münster gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird MUE gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Preußen Münster gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Preußen Münster gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1.