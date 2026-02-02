2. Bundesliga heute: Münster - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 22.02.2026 • 10:00 Uhr Preußen Münster empfängt heute 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im LVM-Preußenstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 22. Februar 2026, rollt ab 13:30 Uhr der Ball im LVM-Preußenstadion, wenn der SC Preußen Münster den 1. FC Kaiserslautern begrüßt. Das Traditionsduell hat aus Münsteraner Sicht bislang einen klaren Verlauf: In den bisherigen drei Zweitliga-Duellen gingen die Adlerträger stets leer aus – gegen kein anderes Team blieb Münster im Unterhaus so häufig punktlos.

Historisch betrachtet verteilten sich die Rollen allerdings schon einmal anders, denn in Bundesliga- und Drittliga-Begegnungen blieb Münster gegen die Pfälzer ungeschlagen. Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Patrick Schwengers.

Trainer Alexander Ende nimmt auf der Bank der Preußen Platz und sucht gemeinsam mit seinem Team nach einem Ausweg aus der Formkrise. Seit acht Zweitligapartien wartet Münster auf einen Dreier (fünf Remis, drei Niederlagen) – die längste aktuelle Durststrecke der Liga.

Vor heimischer Kulisse endete die letzte Erfolgsausbeute sogar Ende Oktober gegen Holstein Kiel; seither gab es in fünf Heimspielen keinen Sieg mehr. Auffällig: Münster spielt die meisten Pässe der Liga (Ø 525) und weist mit 84,7 Prozent die zweitbeste Passquote auf. Doch offensiv hapert es: 2026 gelangen erst drei Treffer, nie mehr als eines pro Partie.

1. FC Kaiserslautern: Auswärtsschwäche trifft auf Kopfballstärke

Gästecoach Torsten Lieberknecht, der ebenfalls auf der Bank sitzt, reist mit gemischten Gefühlen an. Zwar beendete der FCK mit dem 1:0 über Greuther Fürth seine Mini-Krise und könnte erstmals seit Februar 2025 zwei Zweitligapartien in Serie ohne Gegentor bestreiten, doch auswärts stockt der Motor: Seit fünf Partien in der Fremde warten die Roten Teufel auf einen Sieg (drei Remis, zwei Niederlagen) und haben in dieser Saison erst neun Punkte auf fremden Plätzen geholt.

Jubilar Daniel Hanslik steht vor seinem 100. Zweitligaspiel; der Offensivmann führte bereits vier FCK-Tore auf Vorlage herbei, weist jedoch mit 60 Prozent die schwächste Passquote im Team auf.

Luftduelle, Defensive und Statistik im Fokus

Ein entscheidender Faktor könnte am Sonntagnachmittag das Spiel in der Luft werden: Kaiserslautern erzielte bereits acht Kopfballtreffer – nur der SC Paderborn war hier erfolgreicher. Münster hingegen kassierte ligaweit die meisten Kopfball-Gegentore (10), darunter drei beim 1:4 im Hinspiel auf dem Betzenberg.

Während der FCK in der Rückrunde mit zehn Gegentoren die schwächste Defensive der Liga teilt, zeigt sich Münster defensiv stabiler und ließ seit jenem Hinspiel nie mehr als zwei Treffer zu. Passdominanz trifft auf Effizienz bei Standards – beste Voraussetzungen für ein Kräftemessen, das am Sonntag zur Mittagszeit seinen ersten Impuls von Schiedsrichter Patrick Schwengers erhalten wird.

