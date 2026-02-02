2. Bundesliga heute: Nürnberg - KSC LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.02.2026 • 15:30 Uhr Der 1. FC Nürnberg empfängt heute den Karlsruher SC. Anstoß ist um 18:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitag, 13. Februar 2026, rollt der Ball ab 18:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion, wenn der 1. FC Nürnberg den Karlsruher SC empfängt. Neun der vergangenen zehn direkten Vergleiche endeten mit einer ungeraden Toranzahl, und in sechs der letzten acht Zweitliga-Duelle behielt der KSC die Oberhand.

Die einzige Karlsruher Niederlage in diesem Zeitraum datiert allerdings vom Januar 2025, als der Club vor heimischer Kulisse 2:1 gewann. Schiedsrichter der Partie ist Tobias Stieler.

Nürnberg - KSC LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Franken sind seit sieben Ligaspielen im Max-Morlock-Stadion ungeschlagen (vier Siege, drei Remis) und holten satte 73 Prozent ihrer Saisonpunkte zu Hause – ligaweit Spitze. Trainer Miroslav Klose sitzt nach seiner frisch verkündeten Vertragsverlängerung fester denn je auf der Bank, muss jedoch zwei Stammspieler ersetzen: Finn Becker und Top-Torschütze Rafael Lubach (jeweils gesperrt) fehlen. Mit einem durchschnittlichen Startelf-Alter von 23 Jahren und 308 Tagen schickt Klose die jüngste Mannschaft der 2. Bundesliga aufs Feld.

KSC in der Krise: Auswärtsflaute und schwache Offensivzahlen

Für Christian Eichner und den Karlsruher SC verliefen die letzten Wochen ernüchternd: Nur ein Sieg aus den vergangenen fünf Auswärtsspielen sowie sechs Punkte aus den letzten zehn Partien bedeuten den niedrigsten Ertrag aller Zweitligisten im selben Zeitraum. Mit lediglich 248 abgegebenen Schüssen stellt der KSC die zweitschwächste Offensive der Liga, zugleich lassen die Badener die meisten gegnerischen Abschlüsse zu (349). Hoffnung macht lediglich die Effizienz bei ruhenden Bällen: Vier der fünf Rückrundentreffer 2026 entstanden nach Standardsituationen.

Schlüsselstatistiken: Yilmaz in Topform, frühe Gegentore bleiben rar

Club-Mittelfeldmann Berkay Yilmaz sammelte seit Jahresbeginn drei Assists und liegt damit im ligaweiten Vergleich nur hinter Magdeburgs Baris Atik. Nürnberg kassierte in dieser Saison erst ein Gegentor in der Anfangsviertelstunde – Bestwert der 2. Liga –, während der KSC in diesem Zeitraum ebenfalls erst zweimal bezwungen wurde. Standards könnten zum Zünglein an der Waage werden: Nürnberg ließ bislang nur 20 Prozent seiner Gegentreffer nach ruhenden Bällen zu, der KSC erzielt jedoch 43 Prozent seiner Tore auf diesem Weg.

Wird 1. FC Nürnberg gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1.