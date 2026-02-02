2. Bundesliga heute: Paderborn - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 22.02.2026 • 10:00 Uhr Der SC Paderborn 07 empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 22. Februar 2026, rollt in der Home Deluxe Arena ab 13:30 Uhr der Ball, wenn der SC Paderborn 07 Hertha BSC zum 23. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt.

Auf der Bank der Ostwestfalen nimmt Cheftrainer Ralf Kettemann Platz, während bei den Gästen Stefan Leitl nach abgesessener Gelbsperre zurückkehrt. Schiedsrichter Frank Willenborg leitet die Partie in Ostwestfalen.

Paderborn - Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der SCP ist seit drei Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen und entschied die letzten beiden im eigenen Stadion für sich, jeweils mit mindestens zwei Treffern. Mit nun 22 Zählern aus elf Heimpartien stellt Paderborn seine zweitbeste Zwischenbilanz der Zweitliga-Historie ein.

Kettemanns Team verbucht ligaweit die meisten hohen Ballgewinne (193) sowie Abschlüsse nach diesen Ballgewinnen (34). Zudem stehen bereits 14 Saisontore nach ruhenden Bällen zu Buche – nur Darmstadt und Bielefeld sind hier noch gefährlicher.

Hertha BSC auswärts stabil – Reese bleibt Top-Scorer

Hertha BSC reist mit einer Serie von fünf ungeschlagenen Auswärtsspielen (drei Siege, zwei Remis) an und stellt mit nur zehn Gegentreffern die drittbeste Auswärtsdefensive hinter Paderborn und Schalke. Unter Stefan Leitl bewahrte die Alte Dame in 34 Zweitliga-Partien 14-mal eine Weiße Weste – Ligahöchstwert in diesem Zeitraum.

Offensiv ragt Fabian Reese heraus: Der Angreifer war in den letzten vier Ligapartien immer direkt an einem Treffer beteiligt und führt die Scorerliste der 2. Bundesliga mit 15 Torbeteiligungen (6 Tore, neun Vorlagen) an.

Direkter Vergleich und Leitl-Bilanz gegen den SCP

Hertha verlor zwei der letzten drei Pflichtspiele gegen Paderborn – so viele wie in den vorangegangenen zehn Duellen zusammen. Die Berliner könnten erstmals überhaupt zwei Niederlagen in Serie gegen den SCP kassieren, wobei sie in Paderborn in der 2. Liga erst einmal verloren (0:1 im November 2010, dazu drei Auswärtssiege).

Für Trainer Stefan Leitl ist der Gegner ein besonderer Prüfstein: Sieben Niederlagen kassierte er in seiner Karriere bereits gegen Paderborn, lediglich gegen den VfL Bochum verlor er häufiger. Beide Defensivreihen zählen zu den stabilsten der Liga: Nur Schalke ließ weniger Gegentreffer zu (17) als Hertha (23) und Paderborn (24).

Wird SC Paderborn 07 gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SCP gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1.