2. Bundesliga heute: Paderborn - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag, 07. Februar 2026, rollt ab 13:00 Uhr in der Home Deluxe Arena der Ball: SC Paderborn 07 trifft in der 2. Bundesliga auf den 1. FC Nürnberg. Es ist das Aufeinandertreffen der beiden jüngsten Startformationen der laufenden Spielzeit – Paderborn kommt im Schnitt auf 24 Jahre und 156 Tage, Nürnberg sogar auf 23 Jahre und 315 Tage. An der Seitenlinie stehen mit Ralf Kettemann und Miroslav Klose zwei Trainer, die großen Wert auf mutigen Offensivfußball legen. Beide Teams gehörten in der Rückrunde zu den fleißigsten Abschlusssammlern: Nürnberg führt die Statistik mit 64 Torschüssen an, Paderborn folgt mit 55.

Die jüngste Bilanz spricht klar für die Ostwestfalen: Aus den vergangenen vier Zweitligaduellen mit Nürnberg holte der SC Paderborn zehn von zwölf möglichen Punkten (drei Siege, ein Remis). Insgesamt endeten die letzten zehn Begegnungen der beiden Traditionsvereine allesamt mit mindestens vier Gelben oder Roten Karten – auch in den jüngsten zwei Duellen in Paderborn gab es jeweils einen Platzverweis. Historisch betrachtet hat der Club einst dominiert, doch seit Anfang 2024 sammelte kein anderer Zweitligist gegen Nürnberg so viele Zähler wie Paderborn.

1. FC Nürnberg: Jan Reichert, Luka Lochoshvili, Styopa Mkrtchyan, Berkay Yilmaz, Tim Janisch, Julian Justvan, Finn Becker, Adam Markhiev, Rafael Lubach, Piet Scobel, Mohamed Alì Zoma

SC Paderborn 07: Dennis Seimen, Felix Götze, Jonah Sticker, Tjark Scheller, Raphael Obermair, Laurin Curda, Santiago Castañeda, Mika Baur, Sven Michel, Steffen Tigges, Sebastian Klaas

Personalien: Sperren bei beiden Klubs, Bilbija und Zoma im Fokus

Ralf Kettemann muss heute auf den gelb-rot-gesperrten Mattes Hansen verzichten, der mit 24 abgefangenen Bällen und 87 Ballgewinnen zu den defensiven Schlüsselspielern des SCP zählt. Offensiv ragt weiterhin Filip Bilbija heraus: Der Angreifer traf in 40 Prozent der Heimspiele und steht bereits bei Toren in 35 Prozent aller Saisonpartien. Beim Club fehlt Dauerbrenner Fabio Gruber nach fünf Gelben Karten – bis zu seiner Sperre hatte der zweikampfstarke Verteidiger (61,3 Prozent Erfolgsquote) keine einzige Minute verpasst. Vorne ruhen die Hoffnungen auf Mohamed Ali Zoma, der all seine fünf Saisontreffer allerdings im Max-Morlock-Stadion erzielte.

Rahmendaten, Serien und ein Blick nach Nürnberg

Paderborn geht mit fünf Niederlagen aus den letzten acht Ligaspielen in den Spieltag, hat allerdings auswärtsstarke Gäste vor der Brust: Nürnberg verlor seit dem 2:1 bei Dynamo Dresden sämtliche drei Partien in der Fremde und blieb dabei ohne Torerfolg – eine derartige Durststrecke mit vier Auswärtspleiten am Stück hatte der Club zuletzt 2024/25. Zudem wartet das Klose-Team seit sieben Ligapartien auf eine Weiße Weste. Für Gesprächsstoff sorgte unter der Woche auch eine Nachricht abseits der 2. Liga: Der Deutsche Fußball-Bund gab bekannt, dass die DFB-Frauen am 14. April im Nürnberger Max-Morlock-Stadion ihr WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich austragen werden – ein Highlight, das in Franken bereits mit Vorfreude registriert wird, während sich der Fokus heute ganz auf das Kräftemessen in Paderborn richtet.

