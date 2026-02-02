2. Bundesliga heute: Schalke - Dresden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.02.2026 • 12:30 Uhr Der FC Schalke 04 empfängt heute die SG Dynamo Dresden. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, 7. Februar 2026, lädt der FC Schalke 04 um 13:00 Uhr zum Duell mit der SG Dynamo Dresden in die Veltins-Arena. Für das Team von Trainer Miron Muslic ist es das vierte Rückrundenspiel, nachdem die Königsblauen bislang zwei Remis und eine Niederlage einstecken mussten und damit in der Rückrunden-Tabelle Rang 17 belegen. Der Herbstmeister wartet somit weiterhin auf den ersten Dreier des neuen Jahres und hat in den jüngsten vier Liga­partien mindestens zwei Gegentore kassiert – eine Premiere in dieser Saison. Dynamo Dresden reist dagegen mit sieben Punkten aus drei Rückrundenbegegnungen als bestes Team des neuen Jahres an und ist saisonübergreifend seit drei Partien ungeschlagen. In Dresdner Auswärtsspielen sind zuletzt stets viele Treffer gefallen: In den vergangenen vier Gastauftritten der Sachsen gab es immer mindestens drei Tore.

Schalke - Dresden LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der Blick in die Statistik zeigt eine makellose Zweitliga-Bilanz der Gelsenkirchener gegen Dresden: Alle drei Aufeinandertreffen entschieden die Blau-Weißen für sich – eine Quote, die Schalke gegen keinen anderen Zweitligisten vorweisen kann. Zudem blieb der Revierklub in allen fünf bisherigen Pflichtspielen im eigenen Stadion gegen die Sachsen ungeschlagen (drei Siege, zwei Remis) und ließ dabei lediglich ein Gegentor zu. Besonders beeindruckend liest sich auch der Trend gegen Aufsteiger: Seit Saisonbeginn 2024/25 gewann Schalke sechs seiner acht Partien gegen Neulinge, die letzten fünf Heimduelle sogar mit einem Torverhältnis von 10:1.

Update (12:30 Uhr): Die Aufstellungen Schalke - Dresden sind da

SG Dynamo Dresden: Tim Schreiber, Alexander Rossipal, Thomas Keller, Jonas Sterner, Julian Pauli, Niklas Hauptmann, Luca Herrmann, Kofi Amoako, Christoph Daferner, Jason Çeka, Jakob Lemmer

FC Schalke 04: Loris Karius, Nikola Katic, Timo Becker, Mertcan Ayhan, Ron Schallenberg, Dejan Ljubicic, Soufian El-Faouzi, Moussa N'Diaye, Kenan Karaman, Edin Dzeko, Christian Gomis

Personalien S04: Sylla bleibt, Karaman jagt Rekord, Formdelle hält an

Rund um Schalke sorgte in dieser Woche vor allem der geplatzte Transfer von Angreifer Moussa Sylla für Schlagzeilen. Der Wechsel des 26-Jährigen zu New York City FC zerschlug sich kurzfristig, weil die MLS-Franchise laut S04 „unverhältnismäßige Parameter“ nachverhandeln wollte – Sportvorstand Frank Baumann zeigte sich „irritiert“. Sylla kehrt rechtzeitig vor dem Dresden-Spiel ins Teamtraining zurück und bietet Coach Muslic damit eine zusätzliche Option im Angriff, in dem Edin Dzeko seit Winter für höhere Erwartungen sorgt. Torjäger Kenan Karaman könnte unterdessen Vereinsgeschichte schreiben: Mit seinem Treffer zuletzt im heimischen Stadion stellte er Aleksandr Borodyuks Rekord von 19 Zweitliga-Heimtoren für Schalke ein. Sorgen bereitet allerdings die jüngste Durststrecke: Erstmals in dieser Saison blieb S04 vier Partien in Folge ohne Sieg und brachte in der Rückrunde ligaweit nur sieben Torschüsse aufs gegnerische Tor.

Dynamo Dresden: Defensiv anfällig, aber offensiv früh zur Stelle

Auch wenn Trainer Thomas Stamm seine Elf in der Fremde derzeit regelmäßig jubeln sieht, bleibt die Anfälligkeit hinten ein Dauerthema: Dynamo hat in jedem der vergangenen 15 Auswärtsspiele mindestens einen Gegentreffer kassiert und ist in der 2. Liga saisonübergreifend ohne Weiße Weste in nunmehr 15 Gastspielen – ein Vereins-Negativrekord. Dafür fällt fast immer frühzeitig ein Tor: In 95 Prozent ihrer Saisonspiele und in jedem der letzten zehn Auswärtsauftritte klingelte es bereits in der ersten Halbzeit, wobei in 45 Prozent der Partien beide Teams vor der Pause trafen. Die Sachsen haben in dieser Spielzeit schon 16 Punkte nach Führungen verspielt, zeigten jedoch in der aktuellen Rückrunde Nehmerqualitäten und erzielten drei ihrer fünf Ecken-Tore erst in den letzten drei Begegnungen.

Wird FC Schalke 04 gegen SG Dynamo Dresden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird S04 gegen SGD im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1.