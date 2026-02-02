2. Bundesliga heute: Schalke - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream - Schlechte Nachrichten für Schalke

SPORT1 21.02.2026 • 20:00 Uhr Der FC Schalke 04 muss gegen Magdeburg auf Loris Karius verzichten. Kevin Müller kommt zu seinem Debüt für Königsblau.

Am Samstagabend (21.02.2026, 20:30 Uhr) empfängt Tabellenführer FC Schalke 04 den 1. FC Magdeburg in der heimischen Veltins-Arena.

Für die Knappen ist es das achte Heimspiel in Serie ohne Niederlage – zuletzt standen fünf Siege und zwei Remis zu Buche. Magdeburg reist dagegen mit einer beachtlichen Serie von vier Auswärtssiegen nacheinander an und könnte mit einem weiteren Dreier den vereinsinternen Rekord einstellen. Auf der Bank nimmt bei Schalke Cheftrainer Miron Muslic Platz, während beim FCM Petrik Sander die Anweisungen gibt. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Timo Gerach.

Schalke muss auf Karius verzichten

Gegen Magdeburg muss der FC Schalke 04 auf Torhüter Loris Karius verzichten. Wie die Knappen vor Spielbeginn bekanntgaben, fällt der 32-Jährige mit Rückenbeschwerden aus.

„Hat sich in den letzten zwei, drei Tagen abgezeichnet“, sagte Muslic bei Sky. „Er hat aber nochmal alles probiert, er hat sich spritzen lassen. Er hat heute in der Früh nochmal einen Fitnesstest gemacht und einfach ehrlich gesagt: Coach, ich bin nicht auf 100 Prozent. Das ist eben Loris, das ist eben unser Key-Performance-Player, der das dann auch im Benefit der Mannschaft entscheiden kann, aber wir haben Kevin und Kevin macht das schon.“

Für Karius hütet Ex-Heidenheim-Keeper Kevin Müller das Tor der Gastgeber. Müller war erst vor wenigen Wochen zum Zweitligisten gestoßen und feiert gegen Magdeburg sein Pflichtspiel-Debüt für Königsblau. „Kevin ist so erfahren, er ist so stark, er ist so mental vorbereitet, er wird da sein, da habe ich gar keine Bedenken“, fügte Muslic hinzu.

Schalke vs. Magdeburg: Die Aufstellungen

Schalke 04: Ke. Müller - T. Becker, Katic, Kurucay, M. Ndiaye - El-Faouzi, Schallenberg, Ljubicic, Karaman, Aouchiche - Dzeko

Magdeburg: Reimann - Hugonet, Mathisen, Tob. Müller - Hercher, F. Michel, Ulrich, Nollenberger, Pesch, Atik - Zukowski

Mit nur 17 Gegentoren nach 22 Spieltagen stellt Schalke die beste Abwehr der laufenden Zweitliga-Saison und zugleich die stabilste Defensive der Vereinsgeschichte in Liga zwei.

Allerdings kassierten die Königsblauen in den vergangenen vier Partien sieben Treffer – ebenso viele wie in den 15 Spielen zuvor. Abseits des Rasens sorgte unter der Woche die Vertragsauflösung von Amin Younes für Schlagzeilen: Der 32-Jährige verließ den Klub in beidseitigem Einvernehmen, weil seine Einsatzchancen nach dem erfolgreichen Wintertransferfenster – unter anderem kam Top-Star Edin Džeko – gering geworden waren. Younes absolvierte insgesamt 31 Pflichtspiele (zwei Tore, drei Vorlagen) für Schalke.

Magdeburger Auswärtsstärke als Trumpf

Trotz erst 23 Zählern nach 22 Partien – der zweitschwächsten FCM-Bilanz im Unterhaus – zeigt die Formkurve in der Fremde deutlich nach oben.

Vier Auswärtssiege in Folge hat Magdeburg zuletzt gefeiert; ein fünfter Erfolg wäre die Einstellung des Klubrekords, der zwischen November 2024 und Februar 2025 bereits einmal gelang – damals mit einem 5:2-Erfolg ebenfalls auf Schalke. Besonders auffällig: In den vergangenen sieben Begegnungen der Elbestädter fiel stets mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit. Dennoch bleibt die Chancenverwertung mit acht Prozent ligaweit die zweitniedrigste; neunmal blieb der FCM in dieser Saison schon ohne eigenen Treffer.

Džeko, Karaman & Co. – die Protagonisten

Edin Džeko hat sich bei Schalke in Rekordzeit zum Faktor entwickelt: Drei Tore und zwei Assists in vier Zweitligaspielen bedeuten eine Beteiligung alle 46 Minuten – Bestwert der gesamten Liga (mindestens 200 Einsatzminuten).

In den letzten beiden Heimauftritten traf der Bosnier jeweils. Unterstützung erhält er von Kenan Karaman, der bereits acht Saisontore auf dem Konto hat und im Hinspiel mit einem Doppelpack den 2:0-Erfolg in Magdeburg sicherte. Auf der Gegenseite hofft der FCM darauf, seine Defensivprobleme abzulegen; in allen drei Zweitliga-Gastspielen auf Schalke kassierten die Königsblauen durchschnittlich 3,7 Gegentreffer – mehr als gegen jeden anderen Gegner bei mindestens drei Heimduellen.

