2. Bundesliga: Klarheit um Klose

Maximilian Lotz 12.02.2026 • 10:39 Uhr Der 1. FC Nürnberg verkündet eine Entscheidung um Trainer Miroslav Klose.

Der 1. FC Nürnberg setzt weiter auf die Dienste von Cheftrainer Miroslav Klose. Das gaben die Franken am Donnerstag offiziell bekannt.

Der Weltmeister von 2014 übernahm im Juni 2024 den Trainerjob beim Club, zur Laufzeit seines neuen Arbeitspapiers machte der Verein keine Angaben.

Nürnberg: Zukunft von Klose geklärt

„Miro und ich waren uns immer einig, dass wir unseren Weg auch künftig gemeinsam fortsetzen wollen“, erklärte Sport-Vorstand Joti Chatzialexiou in der Mitteilung des Zweitligisten.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

„Wir kennen uns lange, vertrauen uns gegenseitig und konnten aufgrund unserer guten Beziehung zueinander in den vergangenen Wochen auch ausgiebig diejenigen Punkte erörtern, die aus unserer Sicht wichtig für die erfolgreiche Gestaltung der Zukunft des FCN sind. Wichtig ist uns beiden immer, im Sinne des Vereins konstruktive Lösungen zu finden. Das haben wir nun auch in diesem Fall erreicht“, ergänzte Chatzialexiou.

Klose: „Habe nie gezweifelt“

Klose selbst sagte: „Wir haben die Zeit genutzt, um Themen intern aufzuarbeiten und diese offen und konstruktiv zu besprechen. Dabei war die Richtung für Joti und mich immer dieselbe. Zusammen wollen wir den Club weiterentwickeln und nach vorne bringen. An unserem gemeinsamen Weg habe ich nie gezweifelt.“

Die Verlängerung seines ursprünglich zum Saisonende auslaufenden Vertrags war schon länger ein Thema beim Klub. Bereits im November gab es Medienberichte über eine grundsätzliche Einigung, doch bis zur Unterschrift vergingen nun noch drei Monate.

Nürnberg verpatzt Saisonstart

Nach einem Umbruch im vergangenen Sommer hatte Klose mit den Nürnbergern in dieser Saison einen Fehlstart hingelegt. Aus den ersten fünf Spielen holte seine Mannschaft nur einen Punkt. Im DFB-Pokal blamierte sich Kloses Team in der ersten Runde bei Regionalligist FV Illertissen.

Mittlerweile belegt der Club den zehnten Platz in der 2. Bundesliga.