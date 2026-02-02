2. Bundesliga: Tor-Spektakel für die Geschichtsbücher in Fürth

Moritz Pleßmann 06.02.2026 • 20:31 Uhr Greuther Fürth und Magdeburg schießen Tore am Fließband. Die erste Halbzeit geht in die Zweitliga-Geschichte ein.

Tor-Wahnsinn und Rekord in Fürth! Die Spielvereinigung hat das Zweitliga-Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg trotz Aufholjagd mit 4:5 verloren und einen bitteren Dämpfer im Abstiegskampf kassiert.

Bereits zur Pause hatte es 3:5 gestanden - so viele Tore in der ersten Halbzeit gab es in der Geschichte der eingleisigen 2. Liga (seit 1981, mit Ausnahme der Saison 91/92) erst einmal.

Am letzten Spieltag der Saison 96/97 stand es zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Meppen nach 45 Minuten 6:2. Am Ende setzten sich die Lauterer mit 7:6 durch. Bis heute ist es das torreichste Spiel der Ligageschichte.

Magdeburg dreht Partie in Windeseile

Bis zum ersten Fürther Treffer durch Brynjar Ingi Bjarnason dauerte es lediglich acht Minuten, doch dann brachen die Gastgeber komplett zusammen.

Innerhalb von knapp 25 Minuten drehten die Magdeburger nicht nur die Partie, sondern bauten die Führung unter anderem durch einen Dreierpack von Mateusz Zukowski auf 5:1 aus. Anschließend gab es laute Pfiffe aus dem Fürther Block.

Doch das Kleeblatt wollte sich nicht aufgeben und startete noch vor dem Seitenwechsel die Aufholjagd. Jan Elvedis Treffer zum 3:5 in der fünften Minute der Nachspielzeit setzte den Schlusspunkt einer völlig verrückten ersten Hälfte.

2. Bundesliga: Fürth gegen Magdeburg sorgen für Rekord

Sayfallah Ltaief gelang kurz nach Wiederanpfiff sogar der Anschlusstreffer, doch anschließend blieb es in den Strafräumen überraschend ruhig. Weitere Tore blieben aus.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Kurios: Schon im Hinspiel hatte es Tore in Hülle und Fülle gegeben, auch damals lautete der Endstand 4:5. Am 4. Spieltag siegten allerdings die Fürther auswärts in Magdeburg.