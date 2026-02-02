2. Bundesliga: Tor-Spektakel für die Geschichtsbücher in Fürth

Tor-Wahnsinn und Rekord in Fürth! Die Spielvereinigung hat das Zweitliga-Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg trotz Aufholjagd mit 4:5 verloren und einen bitteren Dämpfer im Abstiegskampf kassiert.
Tor-Spektakel für die Historie
Bereits zur Pause hatte es 3:5 gestanden - so viele Tore in der ersten Halbzeit gab es in der Geschichte der eingleisigen 2. Liga (seit 1981, mit Ausnahme der Saison 91/92) erst einmal.
Am letzten Spieltag der Saison 96/97 stand es zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Meppen nach 45 Minuten 6:2. Am Ende setzten sich die Lauterer mit 7:6 durch. Bis heute ist es das torreichste Spiel der Ligageschichte.
Magdeburg dreht Partie in Windeseile
Bis zum ersten Fürther Treffer durch Brynjar Ingi Bjarnason dauerte es lediglich acht Minuten, doch dann brachen die Gastgeber komplett zusammen.
Innerhalb von knapp 25 Minuten drehten die Magdeburger nicht nur die Partie, sondern bauten die Führung unter anderem durch einen Dreierpack von Mateusz Zukowski auf 5:1 aus. Anschließend gab es laute Pfiffe aus dem Fürther Block.
Doch das Kleeblatt wollte sich nicht aufgeben und startete noch vor dem Seitenwechsel die Aufholjagd. Jan Elvedis Treffer zum 3:5 in der fünften Minute der Nachspielzeit setzte den Schlusspunkt einer völlig verrückten ersten Hälfte.
2. Bundesliga: Fürth gegen Magdeburg sorgen für Rekord
Sayfallah Ltaief gelang kurz nach Wiederanpfiff sogar der Anschlusstreffer, doch anschließend blieb es in den Strafräumen überraschend ruhig. Weitere Tore blieben aus.
Kurios: Schon im Hinspiel hatte es Tore in Hülle und Fülle gegeben, auch damals lautete der Endstand 4:5. Am 4. Spieltag siegten allerdings die Fürther auswärts in Magdeburg.
Damit stellten beide Mannschaften auch einen neuen Rekord auf. 18 Tore in Hin- und Rückspiel hatte es zwischen zwei Mannschaften laut Datenanbieter Opta in der eingleisigen 2. Liga noch nie gegeben.
