2. Bundesliga: Elversberg springt auf Rang zwei

SID 14.02.2026 • 22:33 Uhr Die SV Elversberg dreht die Partie bei Dynamo Dresden und springt auf einen Aufstiegsplatz. Dresden steckt im Tabellenkeller fest.

Die SV Elversberg hat sich in der 2. Bundesliga vorerst auf einen direkten Aufstiegsplatz geschoben.

Die Saarländer gewannen beim Tabellen-17. Dynamo Dresden trotz Rückstands mit 2:1 (0:1) und sprangen in der Tabelle auf den zweiten Rang. Am Sonntag können Schalke 04 und der SC Paderborn jedoch wieder vorbeiziehen.

2. Bundesliga: Dresden steckt weiter im Tabellenkeller fest

Nicholas Mickelson (58.) und Lukas Petkov (78.) drehten die Partie für die Elversberger, die zuvor nur eines ihrer vergangen fünf Liga-Spiele gewonnen hatten. Alexander Rossipal (12.) hatte Dresden in Führung gebracht. Die Sachsen, die ihre erste Niederlage seit dem Jahreswechsel kassierten, stecken mit 21 Punkten weiter im Tabellenkeller fest.

In einem Spiel ohne viele Großchancen hatte sich Dresden früh für einen mutigen Auftritt belohnt: Rossipal traf mit einem wuchtigen Abschluss. Elversberg fand gegen aufmerksam verteidigende Gastgeber derweil nur selten ein Durchkommen, erst in der zweiten Halbzeit gelang Mickelson der Ausgleich.