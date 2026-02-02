Zweitligist VfL Bochum und Verteidiger Felix Passlack gehen getrennte Wege.
Ex-BVB-Profi wechselt nach Schottland
Felix Passlack beginnt eine neue Herausforderung im Ausland. Der Verteidiger spielte einst für Borussia Dortmund.
Wie die Bochumer kurz vor Schluss des Transferfensters mitteilten, wechselt der 27-Jährige zum schottischen Erstligisten Hibernian FC aus der Hauptstadt Edinburgh. Der VfL soll laut Medienberichten eine Ablöse im unteren sechsstelligen Bereich erhalten.
Passlack war in der laufenden Saison nicht über die Rolle als Joker hinausgekommen. Insgesamt kam der frühere U21-Nationalspieler in 69 Pflichtspielen zum Einsatz, nachdem er im Sommer 2023 von Borussia Dortmund nach Bochum gewechselt war. Passlacks Vertrag wäre noch bis 2029 gelaufen.