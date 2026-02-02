Ex-BVB-Profi wechselt nach Schottland

SID 02.02.2026 • 17:39 Uhr Felix Passlack beginnt eine neue Herausforderung im Ausland. Der Verteidiger spielte einst für Borussia Dortmund.

Zweitligist VfL Bochum und Verteidiger Felix Passlack gehen getrennte Wege.

Wie die Bochumer kurz vor Schluss des Transferfensters mitteilten, wechselt der 27-Jährige zum schottischen Erstligisten Hibernian FC aus der Hauptstadt Edinburgh. Der VfL soll laut Medienberichten eine Ablöse im unteren sechsstelligen Bereich erhalten.