FC Bayern verkündet Abgang: Talent geht zu Traditionsklub

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat sich die Dienste von Mittelfeldtalent Moritz Göttlicher gesichert.
Bayern verkündet Abgang
Moritz Göttlicher kommt vom Bayern-Campus und will in der 2. Bundesliga den Sprung in den Profifußball schaffen.
Der 17-Jährige wechselt vom Campus des FC Bayern in den Ruhrpott und werde dort „mit Erreichung seiner Volljährigkeit im April einen langfristigen Lizenzspielervertrag unterschreiben, der dann ab dem 1. Juli 2026 gültig ist“, wie der VfL am Sonntag mitteilte.
Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
„Alles Gute, Moritz“, schrieb auf der anderen Seite der deutsche Rekordmeister bei seiner Verkündung.
„Ich glaube, das ist der richtige Schritt, um im Profifußball anzukommen und es ist schön, dass es jetzt so schnell geklappt hat“, wird Göttlicher in der Bochumer Mitteilung zitiert. Der U17-Nationalspieler durchlief seit 2016 sämtliche Jugendmannschaften der Bayern, zuletzt spielte er für die U19 des deutschen Rekordmeisters.