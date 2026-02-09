Newsticker
Braunschweig gibt Kapitän ab

Braunschweigs Kapitän Sven Köhler kehrt dem Zweitligisten den Rücken.
Sven Köhler verlässt Eintracht Braunschweig
© IMAGO/Darius Simka
SID
Der abstiegsbedrohte Zweitligist Eintracht Braunschweig gibt seinen Kapitän Sven Köhler mit sofortiger Wirkung ab.

Der 29 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler, der im Sommer 2024 nach Braunschweig gekommen war, wechselt in die Schweiz zu Grasshopper Zürich.

Braunschweig-Kapitän hinterlegte Wechselwunsch

Köhler habe den Verein über seinen Wechselwunsch informiert, diesem sei die Eintracht nun nachgekommen, hieß es in der Mitteilung am Montag.

Mit Zürich habe Braunschweig „nun eine vernünftige Einigung erzielt“, sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel: „Wir haben die letzten Transfertage genutzt, um uns auf diesen Abgang vorzubereiten und sehen unseren Kader auch ohne Sven gut aufgestellt, um unser Saisonziel zu erreichen.“

