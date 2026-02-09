Braunschweig gibt Kapitän ab

SID 09.02.2026 • 10:32 Uhr Braunschweigs Kapitän Sven Köhler kehrt dem Zweitligisten den Rücken.

Der abstiegsbedrohte Zweitligist Eintracht Braunschweig gibt seinen Kapitän Sven Köhler mit sofortiger Wirkung ab.

Der 29 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler, der im Sommer 2024 nach Braunschweig gekommen war, wechselt in die Schweiz zu Grasshopper Zürich.

Braunschweig-Kapitän hinterlegte Wechselwunsch

Köhler habe den Verein über seinen Wechselwunsch informiert, diesem sei die Eintracht nun nachgekommen, hieß es in der Mitteilung am Montag.