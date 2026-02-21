Durch Einsatz gegen FCM: Schallenberg verlängert bei Schalke

Der Vertrag von Mittelfeldspieler Ron Schallenberg beim Fußball-Zweitligisten Schalke 04 hat sich am Samstagabend automatisch verlängert.
Klausel greift: S04-Star verlängert
Der Mittelfeldspieler hat eine Einsatzklausel erfüllt. Die Verlängerung um ein Jahr bestätigt der Verein nach dem Spiel.
Auch nächstes Jahr auf Schalke: Ron Schallenberg (r.)
© FIRO/SID/-
Durch seinen Einsatz beim 5:3 gegen den 1. FC Magdeburg griff eine Klausel, die das ursprünglich zum Saisonende auslaufende Arbeitspapier um ein Jahr ausdehnt. Die Verlängerung bestätigte der Klub nach der Partie.
Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
„Deswegen habe ich ihn aufgestellt“, hatte Miron Muslic vor Anpfiff bei Sky bereits augenzwinkernd gesagt. Tatsächlich ist Schallenberg seit Wochen gesetzt. Mit dem Auftritt gegen Magdeburg kommt der 27-Jährige nun auf 22 Pflichtspiele in der laufenden Spielzeit.