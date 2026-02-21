Newsticker
Elversberg klettert auf Aufstiegsplatz

Die SV Elversberg ist weiter in der Erfolgsspur. Lukas Petkov ist mit einem Doppelpack der Matchwinner gegen Braunschweig.
Elversberg feierte einen verdienten Sieg gegen Braunschweig
Die SV Elversberg ist weiter in der Erfolgsspur. Lukas Petkov ist mit einem Doppelpack der Matchwinner gegen Braunschweig.

Die SV Elversberg hat dank Doppel-Torschütze Lukas Petkov zumindest für einige Stunden einen direkten Aufstiegsplatz in der 2. Bundesliga übernommen. Die Saarländer besiegten Eintracht Braunschweig 3:1 (2:1) und überholten Schalke 04. Die Königsblauen treffen am Samstagabend aber noch auf den 1. FC Magdeburg. Braunschweig steckt hingegen weiter mitten im Abstiegskampf.

Petkov (5./23.) brachte die Gastgeber früh auf Kurs. Nach dem Winter-Abgang von Younes Ebnoutalib zu Eintracht Frankfurt ist Petkov mit sieben Treffern nun der erfolgreichste noch aktive Torschütze der Saarländer in dieser Saison.

Aaron Opoku (35.) erzielte aus dem Nichts den Anschlusstreffer für die Gäste. David Mokwa (75.) machte nach dem Wechsel alles klar. Carlo Sickinger (90.+4) scheiterte noch mit einem Foulelfmeter an Braunschweigs Torhüter Ron-Thorben Hoffmann.

Petkov führt Elversberg zum Sieg

Zwar hatten die Braunschweiger die erste gefährliche Chance der Partie (5.), doch jubelten früh die Gastgeber. Amara Condé eroberte im Mittelfeld den Ball und bediente Petkov, der viel Platz hatte und problemlos vollendete. Wenig später folgte nahezu die Kopie des ersten Treffers – erneut traf Petkov ins lange Eck.

Obwohl Elversberg dem dritten Tor näher war, fiel der nächste Treffer auf der anderen Seite. Opoku kam im Strafraum an den Ball und erzielte den Anschluss für die Gäste. In der zweiten Hälfte kreierten beide Mannschaften deutlich weniger Torchancen. Doch dann gelang Mokwa die Vorentscheidung. Petkov behielt die Übersicht und legte perfekt für den Torschützen ab.

