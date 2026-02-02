FCK: Saisonende für Prtajin - Berisha soll als Ersatz kommen

SID 02.02.2026 • 12:36 Uhr Ivan Prtajin hat einen Riss der Achillessehne erlitten, Mergim Berisha würde die TSG Hoffenheim verlassen.

Für Torjäger Ivan Prtajin vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ist die Saison wie befürchtet bereits beendet. Der Kroate erlitt am Samstag im Spiel gegen die SV Elversberg (1:3) den bereits nach Abpfiff vermuteten Riss der Achillessehne.

Der 29-Jährige, der trotz anhaltender Verletzungsprobleme elf Saisontreffer erzielt hat, wurde bereits operiert und fällt laut FCK „mehrere Monate“ aus.

Als Ersatz für Prtajin soll Mergim Berisha zum viermaligen Meister kommen. Laut diversen Medienberichten wollen die Pfälzer dem 27-Jährigen vom Bundesligisten TSG Hoffenheim verpflichten.