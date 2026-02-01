Fortuna landet wichtigen Befreiungsschlag

SID 01.02.2026 • 15:28 Uhr Fortuna Düsseldorf gelingt gegen Paderborn ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Kennedy Okpala lässt erst die Gäste jubeln, Shinta Appelkamp und Cedric Itten sorgen für die Wende.

Fortuna Düsseldorf hat mit einem Heimsieg gegen den Aufstiegskandidaten SC Paderborn ein Zeichen im Abstiegskampf der 2. Bundesliga gesetzt. Mit einem 2:1 (0:1) verließen die Rheinländer vorerst die Abstiegszone, der in der Schlussphase dezimierte SCP kassierte einen Rückschlag im Rennen um den Aufstieg.

Dank Shinta Appelkamp (63.) und Cedric Itten (83.) ist Fortuna (23 Punkte) nun Tabellen-13. Winterzugang Kennedy Okpala (2.) hatte früh für die nach Gelb-Rot gegen Mattes Hansen (72.) in Unterzahl spielenden Paderborner getroffen, die mit 36 Zählern auf Rang vier abrutschten.

Gleich bei der ersten Ecke wurde die unaufmerksame Abwehr der Düsseldorfer bestraft, als Okpala völlig unbedrängt per Direktabnahme seinen Premierentreffer in der 2. Bundesliga erzielte. Den 21-Jährigen hatte Paderborn zu Jahresbeginn vom Drittligisten Waldhof Mannheim verpflichtet.

2. Bundesliga: Düsseldorf siegt in Überzahl

Danach kontrollierten die Gäste weitgehend das Geschehen. Fortuna fand kaum Mittel, um aus dem Spiel heraus Torgefahr zu entwickeln. Das änderte sich spürbar nach der Pause: Appelkamps abgefälschter Distanzschuss sorgte für neue Hoffnung, die die Überzahl noch verstärkte.