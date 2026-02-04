Genesener Richter ruft zu Krebsvorsorge auf

SID 04.02.2026 • 05:33 Uhr Der Darmstädter Fußballprofi war 2022 selbst betroffen und rät dazu, falsche Scham abzulegen.

Fußball-Profi Marco Richter ruft anlässlich des Weltkrebstags zur Vorsorge auf. „Man sollte keine Angst vor der Untersuchung haben. Man sollte die Untersuchung auch in jungen Jahren als normal ansehen“, sagte der Mittelfeldspieler (28) von Zweitligist Darmstadt 98 bei RTL/ntv. Bei Richter war im Alter von 24 Jahren Hodenkrebs diagnostiziert worden. Nach einer erfolgreichen OP kehrte er einige Wochen später auf den Platz zurück.

Auch er habe „brutale Angst und das Schamgefühl, zu einem Arzt zu gehen, der dich abtastet, der da ein bisschen rumschaut“ gehabt, berichtete Richter und bekannte: „Das ist schon komisch.“ Im Nachhinein rate er aber jedem zur Vorsorge. „Es ist eine kurze Untersuchung. Falls da was sein sollte, was ich natürlich für keinen Menschen auf der Welt hoffe, kann man schnell vorankommen (...). Vielleicht ist es halb so wild. Deswegen ist es sehr wichtig.“

Die Krebsdiagnose 2022 sei für ihn „sehr schlimm“ gewesen, meinte Richter: „Man macht sich sehr viele Gedanken und ist auch erstmal alleine damit. Trotzdem bin ich schnell davon weggekommen durch sehr viel Unterstützung von Hertha BSC damals, von den Offiziellen, von Familie, von Freunden und ich habe viel positive Energie bekommen drumherum, was mir sehr viel Kraft gegeben hat.“