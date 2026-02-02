Hertha BSC holt Ex-Bundesliga-Profi

SID 02.02.2026 • 17:07 Uhr Josip Brekalo wechselt zu Hertha BSC. Der Kroate kommt von Real Oviedo aus Spanien.

Zweitligist Hertha BSC hat seine Offensive verstärkt. Wie der Klub am Montagnachmittag mitteilte, wechselt der frühere Bundesligaspieler Josip Brekalo in die Hauptstadt.

Der 27-Jährige kommt aus Spanien von Real Oviedo und unterschreibt einen Vertrag bis zum Sommer 2026 mit der Option auf eine weitere Saison.

Brekalo spielt für Wolfsburg und Suttgart

Der Kroate lief zwischen 2016 und 2023 für den VfL Wolfsburg und den VfB Stuttgart auf. „Josip hat in Deutschland bereits auf höchstem Niveau seine Qualitäten unter Beweis gestellt“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber.