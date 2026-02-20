2. Bundesliga: Fürth sammelt Big Points im Abstiegskampf

SID 20.02.2026 • 20:27 Uhr Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie gelingt der SpVgg Greuther Fürth im Heimspiel ein Dreier gegen Arminia Bielefeld. Damit geben die Franken die Rote Laterne vorerst ab.

Die SpVgg Greuther Fürth hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Heimsieg erkämpft. Gegen Arminia Bielefeld setzte sich das bisherige Schlusslicht am 23. Spieltag mit 2:1 (1:1) durch und ließ im Kampf um den Klassenerhalt mit 22 Punkten zumindest vorerst Dynamo Dresden (21) hinter sich.

Mit weiterhin 27 Punkten verpasste die Arminia einen weiteren Befreiungsschlag und droht in den kommenden Tagen wieder näher an die Abstiegsplätze zu rücken.

Die frühe Fürther Führung durch Kapitän Branimir Hrgota (4.) währte nicht lange, Robin Knoche (19.) erzielte den Ausgleich für die zuvor seit vier Spielen ungeschlagenen Gäste (27). Nach dem Seitenwechsel sorgte Dennis Srbeny (53.) mit seinem Treffer für den sechsten Saisonsieg der Franken nach zuletzt zwei Pleiten in Folge.

Hrgota und Srbeny ebnen den Weg zum Sieg

Im spielerisch mageren ersten Durchgang fielen die Treffer auf beiden Seiten durch Kopfbälle. Hrgota köpfte nach einem langen Einwurf am zweiten Pfosten ein, Knoche jubelte nur eine Viertelstunde später gleich bei der ersten Arminia-Chance nach einer Ecke von Tim Handwerker.