Kreuzbandriss: Lange Pause für Düsseldorfs Schmidt

SID 18.02.2026 • 12:21 Uhr Der Verteidiger wird damit den weiteren Verlauf der Rückrunde verpassen.

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss für den weiteren Verlauf der Rückrunde auf Kenneth Schmidt verzichten. Wie der Klub bekannt gab, zog sich der Verteidiger am Dienstag im Training einen Kreuzbandriss zu. Der 23-Jährige wird der Fortuna damit „für längere Zeit“ fehlen.

Schmidt war im vergangenen Sommer nach Düsseldorf gewechselt. Bislang kam er in 21 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer.