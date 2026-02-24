Zweitliga-Trainer muss gehen - er führte den Klub in die Bundesliga!

SID 24.02.2026 • 11:00 Uhr Marcel Rapp muss nach fünf Pleiten in Folge bei Holstein Kiel gehen. Ein neuer Cheftrainer soll zeitnah präsentiert werden.

Aus Angst vor dem drohenden Absturz in die Drittklassigkeit hat Zweitligist Holstein Kiel Trainer Marcel Rapp entlassen. Das bestätigte der Klub in einem offiziellen Statement. Auch Co-Trainer Alexander Hahn muss gehen.

Einen Nachfolger will der Klub zeitnah präsentieren. Zunächst übernehme das noch bestehende Team um Co-Trainer Dirk Bremser.

So begründet Kiel das Rapp-Aus

Holstein reagiert damit auf die sportliche Talfahrt mit fünf Pflichtspielniederlagen in Folge. Der Bundesliga-Absteiger belegt in der 2. Liga momentan Rang 14 und liegt nur noch einen Punkt vor dem Relegationsrang.

„Trotz großem Engagement und hoher Identifikation mit dem Verein konnte die Mannschaft gemeinsam mit dem Trainerteam zuletzt nicht die erhofften Ergebnisse erzielen“, heißt es in einer Mitteilung: „Die Verantwortlichen sehen daher in einem Trainerwechsel einen notwendigen Schritt, um damit neue Energien freizusetzen.“

Rapp hatte die Kieler als Nachfolger von Ole Werner im Oktober 2021 übernommen und den Klub 2024 als ersten Verein aus Schleswig-Holstein überhaupt in die Bundesliga geführt.

Rapp bedauert Trennung

„Holstein Kiel wird für mich immer ein besonderer Verein bleiben und ich wünsche dem ganzen Klub nur das Beste“, sagte Rapp zu Sky Sport.