2. Bundesliga: Münster taumelt Richtung Abstieg

SID 22.02.2026 • 15:30 Uhr Preußen Münster wartet seit neun Partien auf einen Sieg - FCK-Doppelpacker Ritter leistet sich einen Wutausbruch.

Kapitän Marlon Ritter traf per Foulelfmeter (9.) und aus kurzer Distanz (40.) für den FCK, Norman Bassette (45.+1) legte nach. Die beiden Tore der Lauterer Leihgabe Jannis Heuer (21., 87.) waren zu wenig für Münster.

Mit 23 Punkten steht Münster nun nur noch einen Platz vor der Abstiegszone und droht weiter in eine Negativspirale zu geraten. Hannover verpasst wiederum mit 42 Punkten die Chance mit den Drittplatzierten Elversbergern gleichzuziehen.

„Wir haben sehr viel Grund, an diesen Sieg zu glauben. Wir haben schon viele coole Spiele zu Hause gemacht - auch wenn zuletzt das ein oder andere Unentschieden zuviel dabei war“, sagte Münsters Trainer Alexander Ende kurz vor dem Anpfiff bei Sky: „Es wird eklig werden. Diese Facette müssen wir komplett annehmen.“

Chancenwucher verhindert weiteres Torfestival

Beide Mannschaften leisteten sich in der ersten Hälfte zahlreiche Fehler in der Defensive, die zu großen Chancen führten. Es hätten noch wesentlich mehr als vier Tore fallen können.

Die Führung der Roten Teufel zur Pause dank der Saisontreffer Nummer fünf und sechs von Ritter sowie dem ersten Tor des Belgiers Bassette im FCK-Trikot war vor allem den groben Abwehrschnitzern der Gastgeber geschuldet.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs vergaben Bassette für die Gäste (49.) und Oliver Batista Meier für Münster (52.) gute Möglichkeiten. Wenig später sorgte Ritter bei seiner Auswechslung (65.) für Aufregung.