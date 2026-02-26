Neuer Schalke-Fan: Demirovic "himmelt" Dzeko an

SID 26.02.2026 • 05:41 Uhr Ermedin Demirovic spielt mit dem VfB im Europapokal - sein Idol aber spielt in der 2. Liga.

Edin Dzeko hat für Schalke 04 einen neuen Fan gewonnen - und zwar in der eigenen Nationalmannschaft. "Ich bin jetzt seinetwegen Schalke-Sympathisant, schaue mir regelmäßig die Spiele, seine Tore, seine Leistung an", sagte Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart, wie Dzeko bosnischer Fußball-Nationalspieler, im RTL/ntv-Interview.

Er sei "jedes Mal begeistert, was dieser Mann mit fast 40 Jahren noch auf den Platz bekommt. Viele verfolgen jetzt Schalke seinetwegen", schwärmte Demirovic: "Und alle fragen sich: Wie macht er das?"

Nicht ganz uneigennützig wünscht der VfB-Stürmer sich vor dem Playoff-Rückspiel der Europa League gegen Celtic Glasgow am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL) einen Schalker Aufstieg. "Ich würde mich freuen, wenn wir nächste Saison gegeneinander spielen. Dann muss ich ihm schon ein paar Tage vorher schreiben, dass ich sein Trikot bekomme."