Nürnberg verlängert mit Trainer Klose

SID 12.02.2026 • 10:53 Uhr Der frühere Weltmeister steht seit 2024 an der Seitenlinie der Nürnberger.

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat den Vertrag mit Cheftrainer Miroslav Klose verlängert. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Der 47-Jährige steht seit Juni 2024 bei den Franken in der Verantwortung, Angaben zur Laufzeit machte der Verein wie gewohnt nicht.

Lange Zeit ließ die Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags auf sich warten. „Miro und ich waren uns immer einig, dass wir unseren Weg auch künftig gemeinsam fortsetzen wollen. Wir kennen uns lange, vertrauen uns gegenseitig und konnten aufgrund unserer guten Beziehung zueinander in den vergangenen Wochen auch ausgiebig diejenigen Punkte erörtern, die aus unserer Sicht wichtig für die erfolgreiche Gestaltung der Zukunft des FCN sind“, sagte Sport-Vorstand Joti Chatzialexiou.

Man habe, ergänzte Klose, „die Zeit genutzt, um Themen intern aufzuarbeiten und diese offen und konstruktiv zu besprechen. Dabei war die Richtung für Joti und mich immer dieselbe. Zusammen wollen wir den Club weiterentwickeln und nach vorne bringen.“

Klose hatte seine Trainerkarriere 2016 im Stab der deutschen A-Nationalmannschaft begonnen. 2018 übernahm der frühere Weltklasse-Stürmer die U17 des FC Bayern. Vor seinem Engagement in Nürnberg war der Weltmeister von 2014 Cheftrainer beim österreichischen Bundesligisten SCR Altach.