2. Bundesliga: Nürnberg beendet Negativserie

SID 20.02.2026 • 20:27 Uhr Der 1. FC Nürnberg beendet seine Negativserie in der Fremde. In Bochum fährt die Mannschaft von Miroslav Klose einen Punkt ein.

Der 1. FC Nürnberg hat seine schwarze Auswärtsserie in der 2. Fußball-Bundesliga beendet, den dritten Saisonsieg in der Fremde aber verpasst. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose kam nach zuletzt vier Auswärtsniederlagen in Folge zu einem 1:1 (1:0) beim VfL Bochum.

Mohamed Ali Zoma (38.) brachte die Gäste in Führung, Francis Onyeka (72., Handelfmeter) glich für Bochum aus. Der VfL blieb damit auch im zehnten Ligaspiel in Serie ungeschlagen, liegt im Tabellenmittelfeld aber weiterhin einen Punkt hinter Nürnberg.

Die Gäste hatten zunächst mehr Spielanteile, doch Bochum verzeichnete die ersten Chancen. Callum Marshall verfehlte das Nürnberger Tor aber zweimal knapp (14., 22.).

Nürnberg geht vor der Pause in Führung

Danach standen beide Mannschaften kompakt und verteidigten aufmerksam - bis zur 38. Minute. Dann drückte Zoma eine flache Hereingabe zur Führung des Clubs über die Linie.