"Der Arm war raus": Sorgen um Hannovers Abwehrchef

SPORT1 22.02.2026 • 15:33 Uhr Hannover 96 verpasst einen wichtigen Dreier im Aufstiegsrennen. Dynamo Dresden beweist die starke Form seit dem Jahreswechsel, verbleibt jedoch in der gefährdeten Zone. Schwer verletzt hat sich derweil wohl Verteidiger Boris Tomiak.

Dämpfer für den Aufstiegsaspiranten: Hannover 96 hat gegen Dynamo Dresden einen fest eingeplanten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst.

Die zuletzt formstarken Niedersachsen kamen gegen den Abstiegskandidaten nach einer zähen Partie nicht über ein 0:0 hinaus und ließen Federn im Kampf um einen der ersten drei Plätze.

Groß wurden die Sorgen bei 96 zudem in der Schlussviertelstunde. Innenverteidiger Boris Tomiak musste nach einem Zusammenprall mit dem eigenen Torhüter auf einer Trage vom Feld gebracht werden. Hannovers Abwehrchef litt nach einem Zusammenstoß offenbar unter starken Schmerzen und wurde nach vernehmbaren Schmerzensschreien minutenlang behandelt.

„Er hat sich etwas ausgekugelt und der Arm war raus“, gab 96-Trainer Christian Titz bei Sky ein erstes Update zur Schwere der Verletzung: „Sie haben es jetzt aber wieder eingerenkt. Ich kann aber nicht sagen, wie es gerade wirklich aussieht.“

In einer offiziellen Mitteilung bestätigte der Klub kurz nach dem Abpfiff Tomiak habe sich den linken Ellenbogen ausgekugelt und vermeldete: „Der Ellenbogen wurde noch auf dem Platz eingerenkt. Boris befindet sich zur weiteren Abklärung nun in der Klinik.“

Dresden ärgert auch Hannover

Sportlich verpasste Hannover die Chance mit dem Tabellendritten SV Elversberg gleichzuziehen und liegt nun zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz. Dresden bleibt trotz des überraschenden Punktgewinns Tabellenvorletzter.

Nach dem Unentschieden gegen den FC Schalke 04 (2:2) und der knappen Niederlage gegen die SV Elversberg (1:2) schlugen sich die Dresdner allerdings erneut wacker und ärgerten den nächsten Aufstiegsaspiranten. Im Jahr 2026 verlor Dynamo damit weiterhin nur eine Partie.

Hannover startete mit vier Ligasiegen in Folge im Rücken in die Partie. Doch in der ersten Hälfte wurde das Team von Christian Titz kaum gefährlich. Ohne echte Torchancen ging es nach einer bis dahin eher unansehnlichen Partie in die Kabinen.

Anschließend war 96 die bessere Mannschaft - Winterzugang Elias Saad scheiterte am gut aufgelegten Dresdner Schlussmann Tim Schreiber (63.). Der Keeper reagierte auch gegen den frei vor ihm auftauchenden Tomiak glänzend (71.).

