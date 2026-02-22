Klare Pleite in Paderborn: Herthas Hoffnungen schwinden

SID 22.02.2026 • 15:28 Uhr Beim direkten Konkurrenten SC Paderborn kassiert Hertha BSC eine bittere Auswärtsniederlage. Die Hoffnungen auf den Aufstieg schwinden.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC muss den Traum von der Rückkehr in die Bundesliga langsam abhaken. Beim direkten Konkurrenten SC Paderborn verloren die Berliner am Sonntag mit 2:5 (1:3) und kassierten den nächsten harten Rückschlag im Aufstiegsrennen. Mit 34 Punkten liegt das Team von Trainer Stefan Leitl zehn Zähler hinter Relegationsrang drei.

Paderborns Sebastian Klaas (7.), Tjark Scheller (20.), Nick Bätzner (45.+4), Mika Baur (65./Foulelfmeter) und Raphael Obermair (68.) brachten Hertha die bittere Pleite bei, Luca Schuler (39.) und Josip Brekalo (70.) trafen für den Hauptstadtklub.

Mittlerweile stehen die Berliner bei lediglich einem Sieg aus den vergangenen neun Ligapartien. Der SCP (43 Punkte) darf auf die Aufstiegsränge schielen.

Paderborn dominiert Berlin im ersten Durchgang

Im ersten Durchgang spielte zunächst nur der Gastgeber, Hertha agierte viel zu harmlos. Folglich drückte Klaas eine Flanke von Obermair über die Linie. Die Berliner liefen in der Folge fast nur hinterher. Scheller erhöhte nach einem Eckball.

In dieser Drangphase veredelte Schuler Herthas ersten gefährlichen Angriff per Hacke zum überraschenden Anschlusstreffer. Unmittelbar vor der Pause vergaben Ruben Müller (44.) und Stefano Marino (45.) beste Chancen für Paderborn, ehe Bätzner einen Abpraller in der Nachspielzeit einschoss.