Schalke löst Vertrag mit Younes auf

Schalke 04 hat den bis zum Saisonende laufenden Vertrag mit dem ehemaligen Nationalspieler Amin Younes vorzeitig aufgelöst. Die Entscheidung sei in "beidseitigem Einvernehmen" getroffen worden, teilte der Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga am Mittwoch mit.

"Nach einem aus unserer Sicht sehr erfolgreichen Wintertransferfenster sind die Chancen auf Einsatzzeiten für Amin sehr gering, was wiederum seinem persönlichen Anspruch nicht gerecht wird. Entsprechend wollen wir ihm die Gelegenheit geben, unter anderem die letzten Chancen, die die noch offene Wintertransferfenster bieten, zu nutzen", sagte Sportvorstand Frank Baumann. Der 32-jährige Younes absolvierte 31 Spiele für die Königsblauen (zwei Tore, drei Vorlagen).