Schalke schließt Partnerschaft mit US-Klub

SID 12.02.2026 • 18:40 Uhr Der Tabellenzweite der 2. Fußball-Bundesliga arbeitet unter anderem in Sachen Nachwuchs künftig mit dem Monterey Bay FC zusammen.

Fußball-Zweitligist Schalke 04 bekommt einen Partnerverein aus den USA. Wie die Königsblauen am Donnerstag mitteilten, werden sie künftig eng mit dem Monterey Bay FC zusammenarbeiten. Schalke und der kalifornische Klub aus der USL Championship, der zweithöchsten US-Liga, wollen unter anderem hinsichtlich der Nachwuchsförderung vom Austausch profitieren.