Paderborn stolpert im Aufstiegskampf

SID 15.02.2026 • 15:28 Uhr Der VfL Bochum hat Chancen für mehrere Spiele, schafft es aber einfach nicht am Paderborner Torhüter vorbei. Der SCP lässt im Kampf um den Aufstieg Punkte liegen.

Auch der SC Paderborn hat bei den Topteam-Spezialisten des VfL Bochum Punkte im Aufstiegsrennen liegengelassen. Der SCP kam bei den starken, aber verschwenderischen Bochumern am Sonntag nicht über ein 0:0 hinaus und ist damit nur noch Tabellenfünfter.

Der VfL hatte zuvor schon Schalke 04 (2:0), Darmstadt 98 (3:3) und der SV Elversberg (1:1) große Probleme bereitet, seit neun Spielen ist die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler ungeschlagen. Paderborn vermied trotz schwacher Leistung die dritte Auswärtsniederlage in Serie.

Kein Handelfmeter nach VAR-Check

Die Gäste begannen mit viel Ballbesitz, aber wenig Ertrag, die besseren Gelegenheiten hatte Bochum.

Der VfL näherte sich mehrfach gefährlich an und verdiente sich einen Handelfmeter, der nach Videobeweis doch keiner war: SCP-Kapitän Felix Götze hatte einen Schuss im Strafraum mit dem Arm geblockt, im Vorfeld aber lag eine Abseitsposition vor (30.).

Bochum verzweifelt an Seimen: „Den Namen werde ich mir merken“

Bei einer Fülle von Chancen kamen Philipp Hofmann (37.) und Koji Miyoshi (44.) der Bochumer Führung, die absolut verdient gewesen wäre, vor der Pause am nächsten.

Auch danach vergab der VfL gleich wieder vier teils riesige Gelegenheiten in 15 Minuten, Paderborn fand in der Offensive kaum statt. Das 0:0 war allein Torhüter Dennis Seimen zu verdanken.