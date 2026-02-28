Schalke patzt überraschend bei Schlusslicht

SID 28.02.2026 • 22:27 Uhr Schalke läuft lange einem Rückstand hinterher. Ein Kracher aus der Distanz rettet zumindest einen Punkt.

Schalke 04 hat trotz eines überraschenden Patzers die Tabellenführung in der 2. Bundesliga erfolgreich verteidigt. Das Team von Trainer Miron Muslic kam beim bisherigen Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth spät zu einem 1:1 (0:1) und behauptete mit einem Zähler Vorsprung auf den SC Paderborn den Spitzenplatz.

Mit nur zwei Punkten weniger als Schalke lauern im Aufstiegsrennen Darmstadt 98 auf dem Relegationsrang sowie die SV Elversberg und Hannover 96.

Nach zuletzt zwei Siegen nacheinander schockte Dennis Srbeny (12.) Königsblau früh, trotz zahlreicher Chancen gelang erst durch Dejan Ljubicic (75.) der Ausgleich.

Schalke-Keeper: „Jedes Team hat Qualität“

„Man hat gesehen, wie schwer jedes Spiel in dieser Liga ist“, sagte S04-Torhüter Kevin Müller bei Sky: „Jedes Team hat Qualität und wenn du es nicht richtig machst, wirst du bestraft.“

Wegen des späten Rückschlags behält Fürth die rote Laterne, bleibt aber nur wegen der schlechteren Tordifferenz hinter Münster und Magdeburg zurück. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt zwei Zähler. „Wir brauchen eigentlich drei Punkte, es sind nicht mehr viele Spiele“, sagte Torschütze Srbeny bei RTL: „Deshalb ist es etwas ernüchternd.“

Der Favorit aus Gelsenkirchen startete ohne den weiter verletzten Stammtorhüter Loris Karius dominant, Edin Dzeko (9.) gab früh einen gefährlichen Warnschuss ab.

Aus dem Nichts ging Fürth allerdings mit dem ersten Angriff in Führung, Srbeny traf nach Pass von Branimir Hrgota flach ins lange Eck. Danach fehlten Schalke etwas die Ideen, Gefahr entstand vor der Pause hauptsächlich durch Standards oder Unsicherheiten von Torhüter Silas Prüfrock.

Dzeko-Eigentor wird einkassiert

Nach dem Wechsel agierte Königsblau etwas zielstrebiger im Spiel nach vorne, Ljubicic vergab eine gute Chance (55.). Dzeko unterlief dann ein unglückliches Eigentor (66.), das aber wegen einer Abseitsstellung im Vorfeld vom Videoassistenten einkassiert wurde.