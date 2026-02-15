Newsticker
2. Bundesliga

1. FC Kaiserslautern holt zweiten Geschäftsführer

Marc Strauß arbeitet künftig bei Lautern
Marc Strauß arbeitet künftig bei Lautern
© www.imago-images.de/SID/Steven Mohr
SID
Thomas Hengen bekommt Gesellschaft in der Geschäftsführung des viermaligen deutschen Fußballmeisters 1. FC Kaiserslautern. Der Zweitligist wird Marc Strauß „zur weiteren Professionalisierung und im Zuge der zukünftig zunehmenden Anforderungen und Herausforderungen“ ab dem 1. Juli als kaufmännischen Geschäftsführer installieren.

Ex-Profi Hengen agiert seit 2021 als alleiniger Geschäftsführer. Strauß arbeitete bis zuletzt als Vorstand beim Lauterer Ligarivalen SV Elversberg. Nachdem in den vergangenen Tagen erste Gerüchte über einen Wechsel des 41-Jährigen zum FCK laut geworden waren, musste Strauß bei den Saarländern gehen.

