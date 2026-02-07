Newsticker
Technik-Panne in der 2. Bundesliga: Niemand hört den Schiedsrichter

Technik-Panne in der 2. Liga

Zwischen dem SC Paderborn und dem 1. FC Nürnberg kommt es zu einem VAR-Einsatz. Dabei läuft nicht alles glatt und es kommt zu einer Panne.
Knut Kircher spricht im exklusiven SPORT1-Interview über die langen VAR-Einsätze im deutschen Fußball.
Julius Schamburg
Huch?! Beim Zweitliga-Spiel zwischen dem SC Paderborn und dem 1. FC Nürnberg (2:1) kam es zu einem VAR-Einsatz samt obligatorischer Stadiondurchsage - nur war Schiedsrichter Eric Weisbach weder im Stadion noch im TV zu hören.

In der 24. Minute wurde der Referee vom VAR an den Monitor am Spielfeldrand gebeten. Nürnbergs Styopa Mkrtchyan hatte im eigenen Sechzehner Laurin Curda vermeintlich foulwürdig erwischt - ohne dabei den Ball zu spielen.

Pfiffe während VAR-Einsatz

Weisbach schaute sich die Szene an und wollte seine Entscheidung verkünden, nur hörte ihn niemand. Da auch die Paderborner Heimfans noch nichts von der Elfmeter-Entscheidung wussten, hallten Pfiffe durch das Stadion. Vereinzelt waren „Sch***-DFB“-Rufe zu vernehmen.

Als Weisbach schließlich mit der Hand in Richtung Elfmeterpunkt zeigte, brandete Applaus auf. „Gehört habe ich es nicht, aber das Zeichen ist klar“, sagte Sky-Kommentator Torsten Kunde.

Sebastian Klaas verwandelte den Strafstoß zur 1:0-Führung eiskalt ins rechte Eck (26.). Kurz darauf erhöhte Curda auf 2:0 (29.). Luka Lochoshvili (75.) verkürzte für den Club, der ohne Punkte blieb.

