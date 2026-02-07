Technik-Panne in der 2. Bundesliga: Niemand hört den Schiedsrichter

Julius Schamburg 07.02.2026 • 13:54 Uhr Zwischen dem SC Paderborn und dem 1. FC Nürnberg kommt es zu einem VAR-Einsatz. Dabei läuft nicht alles glatt und es kommt zu einer Panne.

Huch?! Beim Zweitliga-Spiel zwischen dem SC Paderborn und dem 1. FC Nürnberg (2:1) kam es zu einem VAR-Einsatz samt obligatorischer Stadiondurchsage - nur war Schiedsrichter Eric Weisbach weder im Stadion noch im TV zu hören.

In der 24. Minute wurde der Referee vom VAR an den Monitor am Spielfeldrand gebeten. Nürnbergs Styopa Mkrtchyan hatte im eigenen Sechzehner Laurin Curda vermeintlich foulwürdig erwischt - ohne dabei den Ball zu spielen.

Pfiffe während VAR-Einsatz

Weisbach schaute sich die Szene an und wollte seine Entscheidung verkünden, nur hörte ihn niemand. Da auch die Paderborner Heimfans noch nichts von der Elfmeter-Entscheidung wussten, hallten Pfiffe durch das Stadion. Vereinzelt waren „Sch***-DFB“-Rufe zu vernehmen.

Als Weisbach schließlich mit der Hand in Richtung Elfmeterpunkt zeigte, brandete Applaus auf. „Gehört habe ich es nicht, aber das Zeichen ist klar“, sagte Sky-Kommentator Torsten Kunde.