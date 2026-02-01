Darmstadt verpasst Tabellenführung - Hertha verspielt Führung

SID 01.02.2026 • 15:30 Uhr Darmstadt 98 verpasst gegen Hertha BSC den Sprung an die Tabellenspitze. Dennoch sind die Lilien seit Oktober ungeschlagen. Hertha dagegen verspielt eine Zwei-Tore-Führung.

Darmstadt 98 hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt erkämpfte sich bei Hertha BSC nach Rückstand zwar noch ein 2:2 (1:2), ist hinter Schalke 04 und der SV Elversberg aber nun Dritter.

Für die Berliner war es ein weiterer Rückschlag im Kampf um den Aufstieg. Die Berliner verspielten nicht nur eine 2:0-Führung, sondern sind nun seit sechs Ligaspielen in Serie sieglos – die vergangenen fünf Partien endeten jeweils unentschieden. Dadurch stagniert die Hertha auf Rang sieben.

Fabian Reese (2.) brachte seine Mannschaft früh in Führung, Julian Eitschberger (15.) erhöhte nur wenig später. Fraser Hornby (39./Foulelfmeter und 62.) verkürzte und traf auch zum Ausgleich. Der Herthaner Dawid Kownacki (70.) sah wegen groben Foulspiels die Rote Karte.

2. Bundesliga: Hertha startet furios

Den Gastgebern gelang der Blitzstart. Marten Winkler fand Kapitän Reese, der kompromisslos den Ball versenkte. Ähnlich gut herausgespielt war auch der Treffer von Eitschberger. Die Herthaner belohnten sich damit für eine furiose Anfangsphase.