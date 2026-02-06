Bochum baut Serie aus

SID 06.02.2026 • 20:26 Uhr Der VfL Bochum bleibt weiterhin ungeschlagen. Münsters Winterneuzugang Imad Rondic bringt die Gastgeber auf die Siegerstraße, doch Bochum kommt zurück.

Der VfL Bochum hat einem Rückstand getrotzt und seine ungeschlagene Serie in der 2. Bundesliga ausgebaut. Das Team von Trainer Uwe Rösler spielte bei Preußen Münster nach Pausenrückstand noch 1:1 (0:1). Ein Münsteraner Geniestreich war dagegen nicht genug, um die eigene Sieglosserie zu beenden.

Imad Rondic, Leihspieler vom 1. FC Köln, erzielte die sehenswerte Führung der Hausherren (35.). Die Gäste aus Bochum antworteten in Person von Koji Miyoshi (59.) und verhinderten die zweite Liganiederlage unter ihrem Cheftrainer Rösler.

Seit nunmehr acht Spielen in Folge hat der VfL nicht mehr verloren und bleibt vorerst auf Rang acht. Die Heimmannschaft aus Münster verpasste den Befreiungsschlag im Abstiegskampf und wartet seit sieben Spielen auf einen Sieg.

Bochum: Keine Veränderung nach Erfolg gegen Schalke

Nach dem Bochums Statementerfolg gegen Schalke 04 sah Trainer Rösler keinen Grund für Wechsel und schickte dieselbe Startelf auf den Platz. Bochums Koji Miyoshi, Torschütze vom vergangenen Samstag, hatte im direkten Duell mit dem Münsteraner Johannes Schenk die erste dicke Chance (12.).