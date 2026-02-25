Walter legt in Kiel los: "Musste nicht lange überlegen"

SID 25.02.2026 • 11:25 Uhr Der ehemalige HSV-Coach ist zurück an alter Wirkungsstätte und will mit Holstein den Klassenerhalt sichern.

Tim Walter hat keine Zeit zu verlieren. Am Tag nach seiner Verpflichtung als neuer Coach des abstiegsbedrohten Zweitligisten Holstein Kiel bat der 50-Jährige sein Team bereits um 11.00 Uhr zur ersten Trainingseinheit. Schon am Nachmittag steht dann die zweite Session an, um die Kieler Mannschaft auf das schwierige Duell gegen die SV Elversberg am Samstag (13.00 Uhr/Sky) vorzubereiten.

„Als mich die Anfrage erreicht hat, hier erneut als Trainer tätig zu sein, musste ich nicht lange überlegen. Ich habe Kiel viel zu verdanken, hier meine erste Chance im Profifußball bekommen“, wurde Walter in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Der einstige Trainer des Hamburger SV, der bereits in der Saison 2018/19 bei den Kielern an der Seitenlinie gestanden hatte, freue sich „auf die Arbeit mit der Mannschaft“. Er sei „davon überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich sein und die Ziele des Vereins erreichen können“.