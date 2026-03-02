Nächste überraschende Trennung in der 2. Bundesliga!

SID 23.03.2026 • 16:40 Uhr Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Magdeburg trennt sich von Sport-Geschäftsführer Otmar Schork. Dieser räumt "Fehler" ein.

Die Serie personeller Einschnitte im deutschen Profifußball zu Beginn der Länderspiel-Pause geht weiter: Einen Tag nach dem Aus von Jörg Schmadtke bei Hannover 96 hat sich der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg mit sofortiger Wirkung von seinem Sport-Geschäftsführer Otmar Schork getrennt! Dies teilte der Tabellenvorletzte am Montag überraschend mit.

Es handele sich um eine „einvernehmliche“ Entscheidung. „Über die Neubesetzung der Position der sportlichen Leitung werden die zuständigen Vereinsgremien zu gegebener Zeit entscheiden“, hieß es vonseiten des Klubs. Vorerst übernimmt Geschäftsführer Martin Geisthardt die anfallenden Aufgaben.

1. FC Magdeburg: Schork übernimmt Verantwortung

Schork hatte den Posten im November 2020 angetreten, in seiner Amtszeit gelang Magdeburg der Aufschwung vom Drittliga-Abstiegskandidat zum Aufstieg in die 2. Bundesliga und Tabellenplatz 5 in der vergangenen Saison unter dem damaligen Coach Christian Titz.

Nun allerdings droht unter Petrik Sander – Nachfolger des glücklosen und im Herbst entlassenen Titz-Nachfolgers Markus Fiedler – die Rückkehr in die Drittklassigkeit.

„Die bisherige Saison verlief sportlich nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben. So wurden von meiner Seite aus Fehler gemacht. Dafür trage ich die Verantwortung“, sagte der 68-Jährige.