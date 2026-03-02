2. Bundesliga heute: Bielefeld - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.03.2026 • 10:00 Uhr Der DSC Arminia Bielefeld empfängt heute den SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der SchücoArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, 14. März 2026, rollt ab 13:00 Uhr der Ball in der SchücoArena, wenn der DSC Arminia Bielefeld den SC Paderborn 07 empfängt.

Ein Blick in die Zweitliga-Historie zeigt: In sechs Gastspielen in Bielefeld wartet der SCP noch auf den ersten Auswärtssieg (vier Remis, zwei Niederlagen) – bei keinem anderen Klub blieb Paderborn in Liga zwei länger ohne Dreier. Schiedsrichter Patrick Ittrich leitet die Partie, während Arminia-Coach Michél Kniat und sein Paderborner Pendant Ralf Kettemann auf den Bänken Platz nehmen.

Bielefeld - Paderborn LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Die Ausgangslage könnte konträrer kaum sein: Mit 47 Punkten nach 25 Spielen bestreitet der SC Paderborn seine zweitbeste Zweitliga-Saison überhaupt und ist seit fünf Partien ungeschlagen (drei Siege, zwei Remis). Auswärts sammelten die Ostwestfalen bereits 21 Zähler und kassierten in zwölf Spielen lediglich zehn Gegentore – Ligabestwert gemeinsam mit Schalke. Bielefeld dagegen gewann nur eines der vergangenen fünf Heimspiele und steht nach drei Niederlagen in Folge ohne Punktgewinn da; zuletzt blieb die Arminia sogar zwei Spieltage ohne eigenen Treffer.

Personalien und Sperren: Michel und Russo müssen zuschauen

Beide Trainer müssen am 26. Spieltag ihre Startelf umbauen. Paderborns Offensivkraft Sven Michel, der am vergangenen Spieltag nach 97:53 Minuten das zweitspäteste Zweitliga-Tor der Vereinsgeschichte erzielte, fehlt wegen seiner fünften Gelben Karte. Auch Arminia-Mittelfeldmann Stefano Russo ist gesperrt. Bei den Hausherren ruhen die Hoffnungen einmal mehr auf Janni Grodowski, der in 32 Prozent aller Saisonspiele traf und in 58 Prozent der Heimauftritte erfolgreich war. Das Kartenkonto ist in Duellen mit Beteiligung des SCP traditionell gut gefüllt: In den letzten zwölf Auswärtspartien der Paderborner fielen stets mindestens vier Verwarnungen oder Platzverweise.

Standards, Kopfballduelle und Pressing als Schlüsselstatistiken

Beide Klubs zählen zu den gefährlichsten Standardteams der Liga: Bielefeld führt mit 21 Treffern nach ruhenden Bällen, Paderborn folgt mit 18. Gleichzeitig verteidigen die Gäste Standards fast fehlerfrei – lediglich sieben Gegentore nach ruhenden Bällen und nur ein Gegentreffer nach einer Ecke sind ligaweit Spitzenwerte. In der Luft geht es ebenfalls zur Sache: Die Arminia kommt schon auf neun Kopfballtore, Paderborn sogar auf elf. Beachtlich ist zudem das aggressive Anlaufverhalten: Der SCP verzeichnet ligaweit die meisten hohen Ballgewinne (218), Bielefeld rangiert mit 195 auf Platz vier. Das Hinspiel endete spektakulär 4:3 für Paderborn – drei der sieben Treffer fielen per Elfmeter, womit beide Teams ihre Saisonbilanz von jeweils sieben verwandelten Strafstößen untermauern konnten.

Wird DSC Arminia Bielefeld gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird DSC gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: DSC Arminia Bielefeld gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1.