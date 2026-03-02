2. Bundesliga heute: Bochum - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.03.2026 • 17:30 Uhr VfL Bochum 1848 empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 07. März 2026, empfängt der VfL Bochum 1848 um 20:30 Uhr den 1. FC Kaiserslautern im ausverkauften Vonovia Ruhrstadion.

Auf den Trainerbänken nehmen Uwe Rösler für den VfL und Torsten Lieberknecht für die Roten Teufel Platz. Die Spielleitung liegt bei Schiedsrichter Max Burda, der die Partie pünktlich anpfeifen wird.

Bochum - Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL, Sky

: RTL, Sky Livestream : RTL+, Sky

: RTL+, Sky Liveticker: SPORT1

Historisch betrachtet hat der VfL Bochum in der 2. Bundesliga einen schweren Stand gegen Kaiserslautern: Nur zwei der 13 Zweitliga-Duelle entschieden die Blau-Weißen für sich, sechs endeten remis, fünf gingen verloren – eine Siegquote von lediglich 15 %, niedriger als gegen jeden anderen Klub bei mindestens zehn Aufeinandertreffen. Nach dem 3:2-Erfolg im Hinspiel könnten die Pfälzer nun erstmals beide Saisonspiele gegen Bochum in Liga zwei gewinnen; ein Kunststück, das ihnen in der Bundesliga zuletzt 1997/98 gelungen war.

Aktuelle Formkurven und Heim-/Auswärtsbilanzen

Bochum musste nach zuvor zehn ungeschlagenen Partien zuletzt wieder eine Niederlage hinnehmen, mehrere Pleiten in Serie gab es unter Trainer Rösler allerdings noch nicht. Im eigenen Stadion verlor der VfL nur eines der vergangenen neun Zweitliga-Heimspiele (4 Siege, vier Remis) und ist seit sechs Heimauftritten ungeschlagen.

Kaiserslautern reist hingegen mit nur einem Sieg aus den letzten sechs Auswärtsspielen (3 Remis, zwei Niederlagen) an und wartet seit Februar 2025 auf zwei Auswärtserfolge in Folge. Insgesamt gingen die Pfälzer drei ihrer jüngsten fünf Liga­spiele verloren.

Zahlen, Trends und besondere Statistiken

In den jüngsten fünf FCK-Partien fiel stets ein Treffer in der ersten Halbzeit, und beide Teams gehören zu den Frühstartern der Liga: Sowohl Bochum als auch Lautern trafen bereits siebenmal in den ersten 15 Minuten. Disziplinarisch zählen sie zu den auffälligsten Teams – der VfL kassierte bislang 72 Gelbe Karten, der FCK 65; zudem bekamen beide Klubs in ihren letzten fünf Spielen jeweils stets die erste Verwarnung des Abends.

Auffällig ist auch die Torverteilung: Bochum traf ligaweit am häufigsten mit dem linken Fuß (19 Tore), während Kaiserslautern 66 % seiner Gegentreffer mit rechts hinnehmen musste. Sollte es auf das Tor der Hausherren gehen, steht mit Timo Horn der Schlussmann der Liga mit der besten Abwehrquote (75 %) bereit; er verhinderte 11,8 Gegentore mehr, als nach Expected-Goals-on-Target zu erwarten gewesen wäre.

Wird VfL Bochum 1848 gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

