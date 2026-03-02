2. Bundesliga heute: Braunschweig - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.03.2026 • 10:00 Uhr Eintracht Braunschweig empfängt heute Fortuna Düsseldorf. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Braunschweig geht das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (14.03.2026, 13:00 Uhr) mit einem neuen Mann an der Seitenlinie an: Lars Kornetka sitzt erstmals als Cheftrainer auf der Bank.

Der 48-Jährige, zuvor Co-Trainer von Ralf Rangnick bei Österreich, löst Heiner Backhaus ab, von dem sich der Verein unter der Woche getrennt hatte. Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel hatte nach fünf sieglosen Partien in Folge den Kurswechsel verkündet – Braunschweig rangiert als Tabellen-15. nur dank der besseren Tordifferenz vor dem Relegationsplatz. Schiedsrichter der Partie ist Florian Lechner.

Braunschweig - Düsseldorf LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Der BTSV hat in der Rückrunde erst sechs Zähler geholt und damit ligaweit den vorletzten Wert. Besonders bitter: In den vergangenen zwei Begegnungen sah jeweils ein Braunschweiger die Rote Karte, insgesamt steht der Klub bereits bei acht Platzverweisen – Vereinsnegativrekord in der eingleisigen 2. Liga. Am Samstag fehlt deshalb Innenverteidiger Patrick Nkoa gesperrt. Zudem wartet Braunschweig seit fünf Heimspielen auf einen Sieg gegen die Fortuna und kassierte in jedem der letzten acht Duelle mindestens ein Gegentor.

Fortuna mit bester Rückrunden-Defensive, aber weiter Ladehemmung

Düsseldorf reist mit zwei Siegen in Serie an und sammelte an den vergangenen neun Spieltagen 17 Punkte – Ligaspitze in diesem Zeitraum. Die Mannschaft von Markus Anfang stellt mit nur sieben Gegentoren die am besten organisierte Defensive der Rückrunde. Offensiv bleibt die Fortuna jedoch das Team mit der schwächsten Chancenverwertung (7 %): 24 Treffer bei 34,4 Expected Goals bedeuten ligaweit den zweitgrößten Underperformance-Wert. Auswärts gewann Düsseldorf trotzdem nur eines der letzten fünf Spiele.

Schlüsselspieler: Gómez liefert Vorlagen, Appelkamp liebt den BTSV

Bei Braunschweig überzeugt in schwieriger Phase vor allem Johan Gómez: Der Offensivmann hat seit dem 16. Spieltag vier Tore vorbereitet – nur Baris Atik kommt im gleichen Zeitraum auf mehr Assists. Die Gäste bauen auf Shinta Appelkamp, der in seinen letzten sechs Zweitliga-Partien zwei Tore erzielte und gegen Braunschweig traditionell aufblüht: In sieben Begegnungen sammelte der Mittelfeldspieler sieben Scorerpunkte (1 Tor, sechs Assists). Ein Blick in die Historie zeigt zudem: Nach dem 2:1-Auswärtserfolg der Löwen im Hinspiel wäre es erst das zweite Mal seit 2016/17, dass Braunschweig zwei Zweitliga-Siege in Folge gegen Düsseldorf feiern könnte.

Wird Eintracht Braunschweig gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird EBS gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Braunschweig gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1.