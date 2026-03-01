2. Bundesliga heute: Braunschweig - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 01.03.2026 • 10:30 Uhr Eintracht Braunschweig empfängt heute den SC Preußen Münster. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 01. März 2026, empfängt Eintracht Braunschweig den SC Preußen Münster um 13:30 Uhr im Eintracht-Stadion.

Auf der Bank der Löwen sitzt Cheftrainer Heiner Backhaus, während Alexander Ende die Gäste aus Westfalen betreut. Die Spielleitung übernimmt FIFA-Referee Daniel Siebert.

Preußen Münster ist seit vier Zweitliga-Partien gegen Eintracht Braunschweig ungeschlagen (1 Sieg, drei Unentschieden) – gegen keinen aktuellen Zweitligisten läuft die Serie länger. Beim 3:1-Erfolg im Hinspiel erzielten die Adlerträger ihre bislang einzige Drei-Tore-Ausbeute der laufenden Saison.

Formkurven: Braunschweiger Heimbilanz trifft auf Münsteraner Sieglos-Serie

Der BTSV sammelte aus den vergangenen drei Ligaspielen lediglich einen Punkt (1 Remis, zwei Niederlagen) und kassierte dabei acht Gegentreffer. Zu Hause verlor Braunschweig jedoch nur eines der letzten sechs Zweitliga-Heimspiele (3 Siege, zwei Remis) und holte in dieser Spanne elf Punkte. Münster reist dagegen als Schlusslicht der Auswärtstabelle an (8 Punkte, 10:18 Tore) und ist seit neun Zweitliga-Partien ohne Sieg (5 Remis, vier Niederlagen) – länger blieb der Klub innerhalb einer Saison noch nie sieglos.

Statistische Brennpunkte: Ballbesitz, Zweikampfquoten und Schlüsselspieler

Münster stellt mit 56,8 Prozent den höchsten Ballbesitzwert der Liga und spielt durchschnittlich 520 Pässe pro Partie; Braunschweig weist mit 44,0 Prozent den niedrigsten Ballbesitz und mit 365 Pässen den zweitniedrigsten Wert auf. Beide Teams bilden mit 47,5 Prozent (BTSV) bzw. 48,1 Prozent (SCP) das zweikampfschwächste Duo der 2. Liga. In der Offensive gehört Münsters Innenverteidiger Jannis Heuer dank seines Doppelpacks am vergangenen Spieltag zu den Akzenten-Setzern des Jahres 2026 (2 Tore, acht Abschlüsse). Auf Braunschweiger Seite war Johan Gómez in jedem seiner letzten drei Zweitliga-Einsätze direkt an einem Treffer beteiligt (1 Tor, zwei Vorlagen) – exakt so viele Scorerpunkte wie in seinen vorherigen 49 Spielen zusammen. Münster kassierte zuletzt sein elftes Kopfballgegentor – Ligahöchstwert und bereits so viele wie in der gesamten Vorsaison. Tore bleiben bei beiden Teams Mangelware: Nur Düsseldorf (21) traf seltener als Braunschweig (26) und Münster (27).

Wird Eintracht Braunschweig gegen SC Preußen Münster heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird EBS gegen MUE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Braunschweig gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1.