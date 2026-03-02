2. Bundesliga heute: Darmstadt - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 07.03.2026 • 09:45 Uhr Der SV Darmstadt 98 empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am heutigen Samstag um 13:00 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor angepfiffen wird, nimmt bei den Lilien Florian Kohfeldt auf der Bank Platz, während Holstein Kiel von Tim Walter betreut wird.

Beide Trainer müssen umbauen: Darmstadt fehlen der rotgesperrte Abwehrchef Patric Pfeiffer – bislang in allen 24 Saisonspielen in der Startelf – und bei den Störchen sitzt Sechser Marko Ivezic wegen seiner fünften Gelben Karte auf der Tribüne. Mit Deniz Aytekin leitet ein erfahrener Unparteiischer die Begegnung in Südhessen.

Darmstadt - Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der SV Darmstadt 98 ist in dieser Zweitliga-Saison als einziges Team noch ohne Heimniederlage und holte vor eigenem Publikum starke 30 Punkte – einen besseren Wert verzeichnete der Klub nach zwölf Heimspielen nur 1986/87 (umgerechnet gleichauf).

Sechs Heimsiege in Folge bedeuten zudem den eingestellten Vereinsrekord. Offensiv bleibt die Kohfeldt-Elf gefährlich: In den vergangenen acht Partien am Böllenfalltor erzielte Darmstadt stets das erste Tor, ligaweit führt der Aufsteiger die Wertung nach Eckbällen (11 Treffer) an. Besonders Erik I. Lidberg sticht heraus: Der Schwede traf in 42 Prozent aller Liga-Spiele und in der Hälfte der Heimpartien.

Kieler Sorgen: Negativserie in der Fremde trifft auf Walters Torlauf

Holstein Kiel reist mit neun Auswärtsspielen ohne Sieg (vier Remis, fünf Niederlagen) an – eingestellter Vereins-Negativrekord. Sechs Mal in Folge kassierten die Norddeutschen zuletzt das erste Gegentor, insgesamt stehen bereits sechs Auswärtsniederlagen zu Buche, so viele wie nie zuvor nach zwölf Partien in der 2. Liga. Trotzdem hält Tim Walter eine bemerkenswerte Marke: In seinen vergangenen 28 Zweitliga-Spielen sah der Coach stets mindestens einen Treffer seines Teams. Mit 29 Saisontoren stellt Kiel zwar die schwächste Offensive eines Bundesliga-Absteigers seit zehn Jahren, blieb aber erst drei Mal komplett ohne Tor – Ligabestwert.

Blick voraus: Richtungsweisende Wochen und Magdeburg-Auswärtsspiel unter Auflagen

Für die Lilien ist die Partie der Auftakt zu einer entscheidenden Englischen Woche: Schon am 13. März gastieren sie beim 1. FC Magdeburg, wo aufgrund der jüngsten Fan-Randale und der vom DFB verhängten Blocksperre ein Teil der Nordtribüne (Blöcke drei bis 6) leer bleiben wird. Dort wollen die Südhessen ihre Serie von 13 ungeschlagenen Ligaspielen, die in Dresden (1:3) endete, möglichst wieder aufnehmen. Kiel hingegen hofft, nach der sechs Spiele währenden Sieglos-Phase dringend benötigte Punkte zu sammeln, bevor der Spielplan mit dem Nordduell gegen Hannover 96 die nächste Herausforderung bereithält.

